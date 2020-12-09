港股高開２０５點報２６５１０，國指升５２點，科指漲５９點

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股攀升，市場關注英國脫歐狀況及疫苗注射有效性，亞洲

股市全面攀升，日經漲２６９點，首爾指數升２１點，港股方面則高開２０５點。個股方面，創

科實業（００６６９）高開逾３％，股份連升４日並重返紅底股身份；重磅股友邦（０１２９９

）同樣有追捧，高開近３％帶動市場氣氛。另外，科技股見有資金追捧，阿里巴巴（０９９８８

）、騰訊（００７００）高開逾１％。恆生指數開報２６５１０，升２０５點或升０﹒７８％，

主板成交４９﹒４８億元。國企指數報１０４６２，升５２點或升０﹒５１％。恆生科技指數報

８１４４，升５９點或升０﹒７４％。

其他重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒２４％，報４１﹒２５元，以現價計，該

股暫連跌３日，累計跌幅５﹒７１％。香港交易所（００３８８）升０﹒８３％，報３８７﹒２

元；騰訊控股（００７００）升１﹒３７％，報５９１元；中國移動（００９４１）無升跌，報

４５﹒４５元；友邦升２﹒９９％，報８９﹒６５元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科實業（００６６９） １００﹒６０元 升３﹒３４％

友邦保險（０１２９９） ８９﹒６５元 升２﹒９９％

美團 （０３６９０ ２９５﹒６０元 升２﹒７８％

長實集團（０１１１３）） ４２﹒９５元 升２﹒１４％

恆隆地產（００１０１） １９﹒４０元 升１﹒８９％

阿里巴巴（０９９８８） ２６２﹒００元 升１﹒５５％

騰訊控股（００７００） ５９１﹒００元 升１﹒３７％

小米集團（０１８１０） ２６﹒７０元 升１﹒３３％

港交所 （００３８８） ３８７﹒２０元 升０﹒８３％

中生製藥（０１１７７） ６﹒９５元 升０﹒７２％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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祖龍娛樂（０９９９０） ２３﹒７０元 升３﹒０４％

美團 （０３６９０） ２９５﹒６０元 升２﹒７８％

同程藝龍（００７８０） １４﹒９２元 升１﹒９１％

阿里健康（００２４１） ２４﹒３０元 升１﹒６７％

易鑫集團（０２８５８） ２﹒４４元 升１﹒６７％

阿里巴巴（０９９８８） ２６２﹒００元 升１﹒５５％

鴻騰精密（０６０８８） ２﹒６８元 升１﹒５２％

騰訊控股（００７００） ５９１﹒００元 升１﹒３７％

小米集團（０１８１０） ２６﹒７０元 升１﹒３３％

華虹半導體（０１３４７） ４１﹒６５元 升１﹒２２％

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（ｕｌ）

