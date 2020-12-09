《盤後部署》港股未能收復廿天線，預料將續下試二萬六關

《經濟通通訊社９日專訊》美股指數向好，受惠疫苗研發及推出財政刺激方案正面消息帶動

。港股今日現反彈，高開２０５點報２６５１０點後穩步向上，曾見全日高位２６６６６點，惟

午後重磅股升勢回落，恆指升幅漸收窄至２６４５０點才現支持，最終港股收報２６５０２點，

升１９８點或升０﹒７５％，主板成交１３６６﹒１０億元。國企指數報１０４８８點，升７８

點或升０﹒７６％。恆生科技指數報８１０１點，升１６點或升０﹒２１％。

Ａ場方面兩市齊挫，上證綜合指數報３３７１點，跌３８點或跌１﹒１２％，成交

３３９３﹒１８億元人民幣。深證成分指數報１３７１６點，大跌２５７點或跌１﹒８４％，成

交４５２２﹒１６億元人民幣。

重磅股則普遍造好，表現最好的是友邦（０１２９９）揚升２﹒２４％，報８９元；而匯控

（００００５）升０﹒９７％，報４１﹒７５元；建行（００９３９）升０﹒８５％，報５﹒９

元；騰訊（００７００）升０﹒３４％，報５８５元；港交所（００３８８）升０﹒１６％，報

３８４﹒６元。惟中移動（００９４１）跌０﹒５５％，報４５﹒２元。



＊各國貿易問題持續影響市況＊



英國國際貿易部宣布將會取消對美國４０億美元的產品徵收關稅，該部門希望藉措施緩和與

美方的貿易緊張關係。但英方將續對部分美國產品徵收關稅，包括鋼鐵、鋁製品、紡織品和食品

等，以報復美國對英國鋼鐵業徵收關稅。各國貿易問題持續影響市況，目前市場同時觀望英國及

歐盟貿易談判進展。

評級公司惠譽料明年應不會上調主要經濟體的主權信用評級，同時指拉美、中東和非洲等地

的經濟體於明年更有機會進一步降級。惠譽指，雖然新冠疫苗研發有所突破，但由疫情仍未受控

，持續影響經濟表現，料明年全球公共財政仍將受壓。惟惠譽表示，如疫苗成功推出，全球

ＧＤＰ或將從明年中開始復甦。



＊港股下行壓力加重，技術走勢轉弱＊



港股今日走勢雖然反彈，但始終於２０天線（約２６５１２點）遇阻力，未能有所企穩突破

。雖然市場憧憬基金年尾將會粉飾櫥窗，帶動大市年未表現走上。但參考自１２月初至現時的市

場表現，一直於２６３００至２６９００點區界橫行，未見有所突破，料恆指短期向上仍有阻力

。加上現時控疫前景仍未明朗，市場對復甦希望減弱，而中美關係再有負面消息，相信會為市場

帶來一定壓力。從技術面分析，恆指的ＭＡＣＤ本月開始由強勢轉向弱勢，而弱勢表現有所加強

，預料港股下行壓力將加重，料先下試二萬六關，再觀望會否有支持。（ｊｃ）

