【大國博弈】美國國會要求英特爾及輝達提及對華銷售晶片詳情

《經濟通通訊社９日專訊》美國國會共和黨參議員魯比奧、民主黨眾議員麥克高文周二
（８日）致函晶片製造商英特爾、輝達，要求他們提供有關向中國出售先進電腦晶片的詳情，因
為據悉有關晶片被用作在新疆地區進行大規模監控。
上述兩公司的總裁亦被問及是否知道其技術將被用於支持中國的監控活動，以及他們是否已
採取措施，確保他們的產品不被用於侵犯人權，或危害美國國家安全的活動。（ａｌ）（ｚｚ）
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