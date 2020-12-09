《台股攻略－馮偉明》台股續強，今日升近３０點收市

《台股攻略》台股強勢持續，加權指數今日（９日）最高曾升破１４４００點，惟午市過後

升幅收窄，最終收１４３９０點，升２９點，成交金額升至新台幣３０７７億元。

昨晚（８日）台積電及聯電ＡＤＲ股價下跌，其中聯電更跌超過３％，影響正股今日於台股

市場表現。台積電今日收５２０元，跌４元，而聯電則於５０元附近整理，收４９﹒８０元，跌

１元。鴻海今日支撐大市，收８９元，升１﹒４０元，聯發科、台達電及大立光均收紅盤。電子

零件股今日成為大市焦點。被動元件股方面，華新業績會上暗示價格將上調，刺激股價今日升至

漲停，國巨亦同步升近７％，與ＬＴＣＣ相關的璟德及保護元件廠興勤籃升至漲停，日電貿、信

昌電、密望實、光頡及鈞寶亦升超過６％至７％。因國際運費持續高企，航運股維持強勢，長榮

海運股價升近７％，收２８﹒５０元，萬海航運升近２％，收４１﹒４０元，而陽明海運亦同樣

上升，收１４﹒４０元，升幅近２﹒５０％。

雖然台股未能站穩１４４００點之上，但已改寫指數高位。臨近基金年底結算日，預料台股

穩步向上，於高位徘徊。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

