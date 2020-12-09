《窩輪豪情－梁業豪》京東健康即市好淡分界１１８元

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、資訊科

技業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為阿

里健康（００２４１）、小米（０１８１０）與普拉達（０１９１３），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選華潤電力（００８３６）、中海油（００８８３）與中升控股（００８８１）。

承接上晚（８日）美股向好之勢，今早（９日）港股順利高開，好友大戶成功重奪即市控制

權。恆指期貨即市阻力位２６５８０已成為了新即市支持位，２６９０２為好友的進攻目標，惟

小時圖保歷加通道頂部阻力正在下壓中，將限制價位的回升幅度。京東健康（０６６１８）的大

戶買家曾一度進佔１２１﹒００元關口，但大戶沽家於１２０﹒００元附近入市還擊，並迫正欲

將即市防線下壓至１１９﹒００元。１１８﹒００元為當前即市好淡分水嶺，即市重要支持則看

１１０﹒００元╱１００﹒００元

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

