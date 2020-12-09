《古臣周記－古臣》經濟復甦漸回軌道，基本金屬借勢反彈！

《古臣周記》疫苗消息最近終於有新進展，加上美國嚟緊將會由拜登執政，令到孖屐都好期

待經濟措施出爐帶動復甦！而復甦時期當炒板塊又點少得啲基本金屬呀，而阿臣就睇返板塊整體

表現，實在係相當理想！而當中鋁、銅同埋鐵價表現更加好突出！



＊基本金屬鋁、銅、鐵近期走勢分析＊



先講下啲基本金屬價位近期嘅走勢。其實呢啲金屬之前都因為疫情搞到社會停擺，而令到生

產需求少咗，價格都曾經走低，不過隨住疫情受控等消息，孖屐對工業復甦有返憧憬，資金有再

追入嘅情況，令到板塊再次抽升返！

睇返依加基本金屬個走勢，似乎已經回復返強勁上升嘅表現啦！參考彭博數據顯示，倫敦鋁

價走勢之前一度係１月６日見過高位每公噸１８３５美金，不過到月尾嘅時候受疫情拖累，鋁價

一下子急挫，到４月８日係要低見１４５５美金，足足跌接近２１巴仙！而鋁價一直持續到５月

中先有一啲起色，當時神州疫情開始受控，而有關製造業生產嘅行業又慢慢復甦返，喺大約９月

初嘅時候上返１８００美金關口水平，隨後升勢更係有所擴大，而依加鋁價大約係１９９０美金

水平位置，相信鋁價持續造好都係受惠汽車製造同基建帶動鋁產品需求增加有關。

銅價表現其實同鋁價差唔多，都係喺跌完之後再現支持抽升，不過銅嘅反彈幅度比鋁更為誇

張一啲！彭博數據睇到，倫敦銅價大概１月中見過每公噸６３４３美金高位之後受壓回吐，去到

３月嘅時候更加要見到４３７１美金低位，不過之後底部位置有支持可以回彈，喺７月９號嘅時

候已經可以升破到１月時候嘅高位，而且銅價都可以一路Ｋｅｅｐ住抽升，到依加已經升到大約

７７００美金位置，突破自２０１３年５月以來的高位！計返由４３７１美金低位反彈到現時嘅

７６９９美金位置，升幅足足有逾７６巴仙！

而鐵價方面表現就更出色，睇返大連交易所鐵礦石表現，喺５月２０日開盤見到６０６﹒５

人幣水平之後，鐵價就已經有支持，而鐵價更係要一路飛升，到大約８月１９號嘅時候更加高見

８１２﹒５人幣高位！雖然鐵價喺之後微微回落到７００人民幣水平徘徊一段時間，但之後鐵價

現支持，更喺１１月２６號嘅時候突破上一次高位，而琴日更加高見９３５﹒５人幣嘅歷史高位

！表現實在令人驚喜！



＊工業數據現復甦跡象，行業股走勢明顯反彈＊



睇返神州公布１０月份嘅工業數據，其實都可以睇到工業行業復甦緊。參考神州國家統計局

最新公布嘅１０月數據，工業企業利潤總額大約６４２９億元人民幣，按年可以增長近三成。而

計返頭１０個月嘅工業企業實現利潤總和已經達到約５０１２４億元人民幣，可以按年增長近１

％。雖然增長表現唔算太理想，但今年因為疫情影響各行各業表現，可以做到上年嘅規模其實已

經好唔錯。而更加重要嘅係，採礦業首十月製造業實現利潤總額約４２５６０億元人民幣，可以

增長到４﹒２％，都證明到採礦業復甦真係開始咗啦！

商品價格造好，相關公司股份當然都會炒埋一份，反映到金屬價格回升！我哋統計一下部分

相關股由疫情爆發最嚴重嘅４月開始，到現時反彈升幅到底有幾多！睇到紫金礦業（０２８９９

）同埋中國宏橋（０１３７８）由４月頭價位一路反彈，到現時已經累升超過一倍！其中紫金礦

業表現最為理想，可以升近１﹒７倍；而中國宏橋就可以升近１﹒４倍！而中國鋁業（０２６０

０）自升幅都算係十分理想，由１﹒５４元水平可以反彈到現時２﹒８１銀的位置，反彈幅度已

經達８２％！而江西銅（００３５８）同埋鞍鋼股份（００３４７）對比相關股表現雖然唔算太

突出，不過反彈表現絕對唔弱，分別都錄得有約六至七成升幅！



部分基本金屬股與市指第二季至今升幅：



相關金屬股 三月收市價（元） 昨日收盤價（元） 變動百分比（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

紫金礦業（０２８９９） ２﹒８１０ ７﹒５９ ＋１７０﹒１２

中國宏橋（０１３７８） ２﹒８１０ ６﹒６８ ＋１３７﹒７２

中國鋁業（０２６００） １﹒５４０ ２﹒８１ ＋ ８２﹒４７

江西銅業（００３５８） ７﹒０５１ １１﹒９２ ＋ ６９﹒０５

鞍鋼股份（００３４７） １﹒９７８ ３﹒１２ ＋ ５７﹒７４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恆指 ２３６０３點 ２６３０４點 ＋１１﹒４４

國指 ９５９４點 １０４０９點 ＋ ８﹒４９

期銅（美元） ４９５１元 ７６９９元 ＋５５﹒５０

期鋁（美元） １５２６元 １９９０元 ＋３０﹒４１

大連交易所礦鐵石（人幣）６４９﹒５元 ９１８﹒５元 ＋４１﹒４２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

＊截至１２月８日收市



＊雖看好金屬復甦，惟不欲高追相關股＊



綜合以上分析，阿臣其實對基本金屬前景都幾看好，加上依加疫苗已經開始推出市面，相信

等多一段時間疫情慢慢消散之後，社會同經濟會穩步上揚，到時間相關板塊應該有更大的炒作空

間！不過，可惜嘅係阿臣之前並無留意相關股份表現，而錯過咗買入嘅最好時機，即使依加睇好

仲有上升空間，都唔會想高追入貨，阿臣或者會想再觀望一下嚟緊行業會唔會出現回調先再考慮

追入啦！所以今星期阿臣嘅倉都Ｋｅｅｐ住按兵不動先，以之前已經喺２５７銀沽出阿里（０９

９８８）。



表列截至１２月９日早上１１時００分阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３５６﹒００ １３５６０

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ ９５﹒８５ １９１７０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３８６﹒６０ ３８６６０

寶尊電商 １００股 ８２﹒９０ ９６﹒８５ ９６８５

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ３９﹒４０ ７８８００

京東集團 ５０股 ３０６﹒００ ３２３﹒００ １６１５０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股票市值 ： １７６０２５元

剩餘現金 ： ７２４１４元

組合淨值 ： ２４８４３９元

組合本月收益表現： ＋２﹒４％（截至上月底止組合淨值：２４２６５４元）

組合累計收益表現： ＋１３６﹒６％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至１２月９日早上１１時００分

