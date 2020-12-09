《談國論企－黎偉成》民企前１１個月出口增一成七

《談國論企》民營企業在２０２０年１－１１月份的出口同比增長１７﹒２％，遠優於外商

投資企業、國有企業商品外銷尚跌的表現，料可改善固定資產投資於前１０個月略跌之況。相信

民企今後在國家加大改革開放力度，和以國內大循環、國內外雙循環的政策底下，會有更大的發

展空間和餘地。

從多項資料或數據，可見民營企業在中國國民經濟體系中扮演愈來愈重要的角色，和有日益

強大的貢獻：（甲）在外貿方面。來自中國海關總署的資料，民營企業於２０２０年１－１１月

份有相當突出的表現：（１）出口累計８﹒９５萬億元同比增長１７﹒２％，不僅抵銷國有企業

、外商投資企業分別減少１０﹒２％與４﹒２％之壓，更成為整體出口期內達１６﹒１３萬億元

僅升３﹒７％的主要力量，理由為此數於出口總額佔比高達５５﹒５％。



＊民企在全國固投佔比逾五成半＊



至於（２）民營企業的進口，於２０２０１－１１月份累計４﹒５２萬億元的同比增長

９﹒５％，佔比３５％，而進口總額期內尚略為回落０﹒５％。

即使沒有具體數據，惟相信民企於（乙）國內的內需市場，特別是消費零售方面，亦有可觀

的發展和成果。

此使（３）民營企業的進出口額度１３﹒４７萬億元同比增長１１﹒３％，亦遠高於全國進

出口總額的１﹒８％升幅，故於此的佔比達４６﹒４％。

由是（丙）民營企業的固定資產投資亦日見積極。中國國家統計局所發布的數據，可見民間

企業的固定資產投資於２０２０年１－１０月份累計２６﹒９１８３萬億元，同比減少０﹒７％

，卻比１－９月份少減０﹒８個百分點，並於全國固定資產投資（不含農戶）４８﹒３２９２萬

億元的佔比達５５﹒６９％。

需要指出者，為民營企業、民間經濟，乃中國改革開放逾四個年代的一個十分重要的經濟體

系革新，和對國內經濟有十分重大的貢獻，國家主席習近平於２０１７年的「一帶一路」國際合

作高峰論壇，力挺「為私人資本投資基礎設施建設培育有利、可預測的環境」，包括中小微企在

內的民間企業，在政府陸續出台積極政策和力促金融機構的貸款融資，於最近幾年有更良好和廣

大的發空間，配合穩增長、調結構、促就業的長遠政策發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

