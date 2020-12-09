《異動股》京東健康高開近４％，將納入ＭＳＣＩ及富時指數

《經濟通通訊社９日專訊》京東健康（０６６１８）現價升３﹒６４％，報１１４元，該股

成交約８３萬股，主動買盤７０％，涉資９４９４萬元。

京東健康掛牌翌日，現價較招股價７０﹒５８元高出６１﹒５１％。昨日收市後，國際指數

公司ＭＳＣＩ宣布，將京東健康納入ＭＳＣＩ標準指數及大盤股指數，將於１２月２２日生效。

另一指數公司富時羅素則指出，會在本月２１日將京東健康納入富時香港指數。

現時，恆生指數報２６５１０點，升２０５點或升０﹒７８％，主板成交４９﹒４８億元。

國企指數報１０４６２點，升５２點或升０﹒５１％。恆生科技指數報８１４４點，升５９點或

升０﹒７４％。

即月期指新報２６４７２點，升１７６點，低水３８點。即月國指期貨報１０４８２點，升

５２點，高水２０點。

上證綜合指數報３４１６點，升５點或升０﹒１７％，成交２５﹒４４億元人民幣。

深證成份指數報１３９９８點，升２４點或升０﹒１８％，成交２８﹒１９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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京東健康 （０６６１８） １１４﹒００元 升３﹒６４％

阿里健康 （００２４１） ２４﹒３０元 升１﹒６７％

平安好醫生（０１８３３） ９２﹒４５元 升１﹒０４％

京東集團 （０９６１８） ３２０﹒００元 跌１﹒７８％

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（ｐｌ）

