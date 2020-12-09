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即市新聞

09/12/2020 09:30

《異動股》京東健康高開近４％，將納入ＭＳＣＩ及富時指數

　　《經濟通通訊社９日專訊》京東健康（０６６１８）現價升３﹒６４％，報１１４元，該股
成交約８３萬股，主動買盤７０％，涉資９４９４萬元。
　　京東健康掛牌翌日，現價較招股價７０﹒５８元高出６１﹒５１％。昨日收市後，國際指數
公司ＭＳＣＩ宣布，將京東健康納入ＭＳＣＩ標準指數及大盤股指數，將於１２月２２日生效。
另一指數公司富時羅素則指出，會在本月２１日將京東健康納入富時香港指數。
　　現時，恆生指數報２６５１０點，升２０５點或升０﹒７８％，主板成交４９﹒４８億元。
國企指數報１０４６２點，升５２點或升０﹒５１％。恆生科技指數報８１４４點，升５９點或
升０﹒７４％。
　　即月期指新報２６４７２點，升１７６點，低水３８點。即月國指期貨報１０４８２點，升
５２點，高水２０點。
　　上證綜合指數報３４１６點，升５點或升０﹒１７％，成交２５﹒４４億元人民幣。
　　深證成份指數報１３９９８點，升２４點或升０﹒１８％，成交２８﹒１９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東健康　（０６６１８）　　１１４﹒００元　　　升３﹒６４％
　　阿里健康　（００２４１）　　　２４﹒３０元　　　升１﹒６７％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　９２﹒４５元　　　升１﹒０４％
　　京東集團　（０９６１８）　　３２０﹒００元　　　跌１﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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