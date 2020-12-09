《午市前瞻》中美政治因素料影響不大，港股支持位２５８００點

《經濟通通訊社９日專訊》美股三大指數齊創新高，美國食品藥物管理局公布，未有對輝瑞

疫苗安全性和有效性提出新問題，疫苗有望獲得緊急使用授權，財政刺激方案達成共識可期。港

股繼連續兩日走低逾５００點後，今早隨美股高開２０５點，早段穩步向上，半日高見２６６６

６點，其後在高位維持窄幅上落，體品、汽車及科技股表現造好，其中小米（０１８１０）半日

升５﹒３１％，報２７﹒７５元，為表現最佳藍籌；石油、醫藥及濠賭股表現較弱，當中中海油

（００８８３）半日軟２﹒３２％，報６﹒７３元，暫為表現最差藍籌。最終港股半日收報２６

６３６點，升３３１點或升１﹒２６％，主板成交７２５﹒８１億元。國指報１０５４０點，升

１３０點或升１﹒２６％。科指報８１９５點，升１０９點或升１﹒３６％。

內地兩市升跌不一，上證綜指報３４１２點，升２點或升０﹒０６％，成交１８３３﹒３２

億元人民幣；深證成指報１３９０３點，跌７０點或跌０﹒５１％，成交２５５１﹒９０億元人

民幣。

重磅股普揚，友邦（０１２９９）升２﹒２４％，報８９元；匯控（００００５）漲１﹒６

９％，報４２﹒０５元；建行（００９３９）走上１﹒２％，報５﹒９２元；騰訊（００７００

）走高０﹒９４％，報５８８﹒５元；阿里巴巴（０９９８８）揚１﹒４７％，報２６１﹒８元

；美團（０３６９０）微升０﹒６３％，報２８９﹒４元。



＊京東健康帶動市場氣氛，小米半日續揚逾５％＊



新股京東健康（０６６１８）昨日首掛急升近５６％，更獲納入ＭＳＣＩ標準指數和大盤股

指數，以及富時香港指數，今早續揚５﹒４５％，報１１６元。京東健康帶動線上醫療股齊揚，

阿里健康（００２４１）飆６﹒４９％，報２５﹒４５元，連升３日累計升幅１２﹒８６％；平

安好醫生（０１８３３）走上２﹒７３％，報９４元。

京東健康母企京東（０９６１８）三連跌，一度失守３２０元關，半日軟１﹒１７％，報３

２２元；而其他科網龍頭股隨大市氣氛走高，中信證券上調小米目標價至３６元，維持「買入」

評級，股價半日揚５﹒３１％，報２７﹒７５元。

中國有贊（０８０８３）獲建銀國際首予跑贏大市評級，目標價２﹒４８元，股價半日揚１

﹒７８％，報２﹒２９元，暫連升６日累計升幅１９﹒２７％。其餘雲端股則榮辱互見，微盟集

團（０２０１３）抽升１０﹒５７％，報１１﹒３元；金蝶國際（００２６８）走上１﹒１４％

，報２６﹒６元；科指新貴明源雲（００９０９）今早破頭後回吐，暫跌１﹒５７％，報４６﹒

９元；中軟國際（００３５４）微跌０﹒４９％，報８﹒０５元；金山軟件（０３８８８）軟０

﹒７２％，報４１﹒３元。



＊中海油四連跌，半日軟逾２％＊



被列入華府投資黑名單的中海油集團，旗下中海油（００８８３）昨日跌穿７元關，摩通更

將其目標價下調一成九至９元，中海油半日挫２﹒３２％，報６﹒７３元，暫連跌４日累計跌幅

１２﹒６％。由於疫情限制措施加強，市場對經濟復甦前景悲觀，油價於周二持穩。布油期貨微

升０﹒０５元，收４８﹒８美元，美油期貨則微跌０﹒１６元報每桶４５﹒６０美元。石油股偏

軟，中石油（００８５７）軟０﹒４２％，報２﹒３５元；中石化（００３８６）走低０﹒８８

％，報３﹒３７元；中海油服（０２８８３）走落１﹒３５％，報５﹒８５元，以現價計，該股

暫連跌２日，累計跌幅４﹒２６％。Ｆ三星原油期（０３１７５）跌０﹒１３％，報３元，以現

價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２﹒０２％。

隔晚美市電車股造好，加上比亞迪（０１２１１）增發Ｈ股獲中證監受理，比亞迪半日漲１

﹒４９％，報１８４﹒１元；花旗預計明年１月新能源車銷量將按年增長２﹒３４倍，該行指，

吉利（００１７５）和比亞迪是行業首選，吉利半日揚４﹒５３％，報２１﹒９元；恆大汽車（

００７０８）跌１﹒５６％，報２８﹒４元；長汽（０２３３３）走落１﹒５３％，報１５﹒４

２元；廣汽（０２２３８）走低１﹒８６％，報７﹒９２元；１１月上汽通用五菱銷量逾１９萬

輛，同比大增兩成，零部件供應商五菱汽車（００３０５）大升１８﹒８７％，報１﹒２６元。

國務院總理李克強周二會見國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總幹事格奧爾基耶娃，稱今年中國

經濟有把握實現正增長。內銀股受消息帶動上漲，招行（０３９６８）升１﹒３６％，報４８﹒

３元；建行（００９３９）走上１﹒２％，報５﹒９２元；交銀（０３３２８）走高１﹒９３％

，報４﹒２２元；農行（０１２８８）揚１﹒４％，報２﹒９元；中行（０３９８８）漲１﹒１

３％，報２﹒６８元。



＊蘇沛豐：中海油勿撈，料下試３月份低位＊



港股連跌兩日逾５００點後今反彈，招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》表示

，兩日跌幅消化港股早前的超買，預計港股繼續高位整固，認為中美政治因素對市場的影響不大

，疫苗正面消息下，恆指可在明年１月底前上望２８０００位置，目前支持位於２５８００點。

「制裁相關股」中海油半日最低見６﹒６６元，股價重返今年三月尾，油價極為低迷時的位

置。蘇沛豐認為中海油比起中資電訊股，受美國黑名單影響較大，因有機會影響到融資和交付，

預期股價下試３月份低位近５﹒６元。若然投資者看好油股，三桶油中的中石化（００３８６）

派息較佳，防守力相對較高。

他表示，油價來到現水平上升空間已不多，航運和旅遊業尚未復甦，新能源車的普及化亦會

打擊石油需求。認為市場上有更佳的選擇。（ｎｓ、ｐｌ）

