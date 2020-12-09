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09/12/2020 15:20

《美元走勢－羅明立》美匯９０﹒５０支持不容有失

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒１８　　　１０４﹒１１　　　１０４﹒１４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１４７　　　１﹒２１０７　　　１﹒２１４５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３９６　　　１﹒３３６２　　　１﹒３３９０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８９１　　　０﹒８８７１　　　０﹒８８７３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２１　　　７﹒７５０８　　　７﹒７５１８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）公布，未有對輝瑞的疫苗安全性和有效性提出
新問題，為這款疫苗獲得緊急使用授權掃清障礙。另外，美國國會共和民主兩黨仍未能就紓困方
案達成協議，恐牽連開支法案，市場關注聯邦政府會否停擺。但疫苗利好消息續刺激股市造好。
　　美匯指數反彈未能持續，短線或要整固，９０﹒５０支持不容有失。美國國會仍未能達成救
助方案，增加市場的避險需求，美匯指數短線跌勢緩和。加上，美國總統特朗普表示仍會盡一切
方法推翻大選結果，為政局帶來不明朗因素，限制美匯指數跌幅。
　
＊歐元區及德國經濟景氣急升＊
　
　　歐元區１２月（ＺＥＷ）經濟景氣指數急升至５４﹒４，創３個月高位，較前值大升
２１﹒６指數點。至於德國１２月經濟景氣指數則為正５５，亦優於市場預期的正４５﹒５。期
內，經濟現況指數為負６６﹒５，略不及市場預期的負６６。歐元區及德國經濟景氣急升，主要
由於疫苗推出帶來經濟重啟的預期。另外，市場預期歐盟與英國可能最終會達成基礎的貿易協定
，以避免出現無序脫歐的情況。歐元初步支持位於１﹒２０８０，１﹒２２阻力仍大，仍可小注
博調整。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０００　　　１﹒２２１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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