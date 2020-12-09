《美元走勢－羅明立》美匯９０﹒５０支持不容有失

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒１８ １０４﹒１１ １０４﹒１４

歐元╱美元 １﹒２１４７ １﹒２１０７ １﹒２１４５

英鎊╱美元 １﹒３３９６ １﹒３３６２ １﹒３３９０

美元╱瑞郎 ０﹒８８９１ ０﹒８８７１ ０﹒８８７３

美元╱港元 ７﹒７５２１ ７﹒７５０８ ７﹒７５１８

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《美元走勢》美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）公布，未有對輝瑞的疫苗安全性和有效性提出

新問題，為這款疫苗獲得緊急使用授權掃清障礙。另外，美國國會共和民主兩黨仍未能就紓困方

案達成協議，恐牽連開支法案，市場關注聯邦政府會否停擺。但疫苗利好消息續刺激股市造好。

美匯指數反彈未能持續，短線或要整固，９０﹒５０支持不容有失。美國國會仍未能達成救

助方案，增加市場的避險需求，美匯指數短線跌勢緩和。加上，美國總統特朗普表示仍會盡一切

方法推翻大選結果，為政局帶來不明朗因素，限制美匯指數跌幅。



＊歐元區及德國經濟景氣急升＊



歐元區１２月（ＺＥＷ）經濟景氣指數急升至５４﹒４，創３個月高位，較前值大升

２１﹒６指數點。至於德國１２月經濟景氣指數則為正５５，亦優於市場預期的正４５﹒５。期

內，經濟現況指數為負６６﹒５，略不及市場預期的負６６。歐元區及德國經濟景氣急升，主要

由於疫苗推出帶來經濟重啟的預期。另外，市場預期歐盟與英國可能最終會達成基礎的貿易協定

，以避免出現無序脫歐的情況。歐元初步支持位於１﹒２０８０，１﹒２２阻力仍大，仍可小注

博調整。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出元 １﹒２１５０ １﹒２０００ １﹒２２１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

