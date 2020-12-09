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09/12/2020 09:52

《新股上市》傳藍月亮（０６９９３）擬上限定價

　　《經濟通通訊社９日專訊》據外電引述知情人士指，內地衛生及清潔用品生產商藍月亮
（０６９９３）擬以上限定價。
　　藍月亮發售７﹒４７億股，招股價介乎１０﹒２元－１３﹒１６元，集資７６﹒２－
９８﹒３２億元，預料今日定價，１２月１６日上市。美銀、中金、花旗為聯席保薦人。
（ｃｗ）

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