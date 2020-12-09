《本港經濟》貿發局：本季出口指數升，上調全年出口預測至－３％

《經濟通通訊社９日專訊》香港出口指數連續３個季度回升。貿發局公布，今年第４季出口

指數按季升１１﹒１至３６﹒２，但仍處於５０以下的收縮範圍，反映短期出口表現尚未明朗。

貿發局指，港商在疫情中迅速應變，拓展網上銷售，令出口表現較預期為佳，該局決定修訂

今年出口預測，由縮減１０％調升至負３％。（ｃｌ）

