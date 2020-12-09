《小傳日記》魚缸見回升，前路卻未明；高開後走低，小米勢最威！

《小傳日記》隔晚美股走高，ＦＤＡ就嚟批緊急使用授權畀輝瑞，花旗國就嚟有得接種疫苗

，加上國會喺財政刺激方案議題又就傾掂數，美股三大指數齊創新高。香江魚缸連續兩日行衰運

唔見多５００點後，今日跟住花旗國孖屐高開２０５點報２６５１０點，朝早慢慢上到全日高位

２６６６６點，汽車佬、體品佬同科技佬早段最落力撐市，恆指半日收報２６６３６點升３３１

點。但係午後大隻藍戰士開始冇力繼續上，加埋藥佬同油佬又唔爭氣拖累孖屐，其中藥明生物（

０２２６９）唔見近３巴仙報７９﹒４銀，係今日最曳藍戰士，好彩科網佬同地產佬生性發力，

當中小米（０１８１０）踢高逾４巴仙，報２７﹒５銀，係今日最威藍戰士。最終大市收報２６

５０２點，走上１９８點或近１巴仙，主板成交１３６６﹒１０億銀升唁夠１巴仙。國指報１０

４８８點，走高７８點或近１巴仙。科指報８１０１點，微升１６點或唔夠半巴仙。

Ａ場兩市齊齊走落，上證綜指報３３７１點，腳軟３８點或逾１巴仙，深證成指報１３７１

６點，唔見２５７點或近２巴仙。兩市全日成交７９１５億人幣增長近１３巴仙。

大隻藍戰士就多數上揚，ＡＩＡ（０１２９９）踢高逾２巴仙，報８９銀；大象（００００

５）走上近１巴仙，報４１﹒７５銀；建行（００９３９）走高近１巴仙，報５﹒９銀；ＱＱ（

００７００）行前近半巴仙，報５８５銀；阿里（０９９８８）走高１巴仙，報２６０﹒８銀；

惟獨美團（０３６９０）唔見近半巴仙，報２８６﹒４銀。



＊京東健康威母企續低迷，車佬兩頭行五菱升勢猛＊



新仔京東健康（０６６１８）噚日表現冇得輸，做完紅底股之後，仲入埋ＭＳＣＩ同富時指

數，今朝繼續上返１２０銀高位，但收市前就開始升幅收窄，全日走上２巴仙，報１１２﹒２銀

。其他線上醫療佬齊齊上，阿里健康（００２４１）今日表現唔錯，上到２５﹒８銀破頂，收市

飛高近５巴仙，報２５銀；平安好醫生（０１８３３）走高逾半巴仙，報９２銀。京東健康阿媽

京東（０９６１８）三連跌，事關佢係達達大股東，隔晚美股達達急插７巴仙，京東受累一度失

守３２０銀關，全日腳軟逾１巴仙，報３２１﹒２銀。中信證券升咗小米他屐去到３６銀，維持

「買入」評級，股價全日踢起逾４巴仙，報２７﹒５銀。

今日車佬榮辱互見，花旗預計出年１月新能源車銷量會按年升超過兩倍，仲指吉利（００１

７５）同比亞迪（０１２１１）係首選車佬，吉利開車近４巴仙，報２１﹒７５銀。隔晚花旗電

車股造好，加上中證監又批准比亞迪增發Ｈ股，本身半日都走上１巴仙，但收市轉跌腳軟逾１巴

仙，報１７９銀。１１月上汽通用五菱銷量勁威水，賣咗超過１９萬部，按年大升兩成，作為佢

零部件供應商嘅五菱汽車（００３０５）受惠飛起近兩成二，報１﹒２９銀。恆大汽車（００７

０８）跣腳近２巴仙，報２８﹒３銀。長汽（０２３３３）唔見逾２巴仙，報１５﹒３銀。廣汽

（０２２３８）入後波跌近３巴仙，報７﹒８５銀。



＊限聚明生效磚頭有人炒，總理有話兒內銀笑嘻嘻＊



政府收緊限聚令，將會係聽日（１０日）生效，屆時大家晚餐都無得出去食，個個都只能叫

外賣，無人流店舖就無生意，但磚頭佬有人炒，真神奇！新地（０００１６）漲逾１巴仙，報１

０４﹒３銀；新世界（０００１７）跳高逾１巴仙，報３７﹒９５銀；恆隆地產（００１０１）

飆近４巴仙，報１９﹒７４銀；領展（００８２３）升逾半巴仙，報６９﹒４銀；長實（０１１

１３）抽高逾１巴仙，報４２﹒６５銀。

國家總理李克強早前會面ＩＭＦ總幹事，好有信心咁話神州經濟可以實現到正增長，睇見總

理咁有信心，內銀股價都叻叻豬！建行（００９３９）升近１巴仙，報５﹒９銀；工行（０１３

９８）跳高逾半巴仙，報４﹒８銀；中行（０３９８８）漲逾１巴仙，報２﹒６８銀；招行（０

３９６８）跳高逾半巴仙，報４８銀；交行（０３３２８）飛起逾２巴仙，報４﹒２３銀。



＊大行又唱淡中海油真慘，焦煤再破頂煤炭佬省鏡！



大行摩通發表研究報告，將中海油（０８８３）目標價下調一成九，加上中海油集團又被人

制裁，股價都無咩點好過，中海油收跌近３巴仙，報６﹒７１銀；中石化（００３８６）回吐逾

１巴仙，報３﹒３６銀；中石油（００８５７）潛近半巴仙，報２﹒３５銀；中海油服（０２８

８３）跪低逾２巴仙，報５﹒８銀；中石化煉化（０２３８６）跌逾１巴仙，報３﹒２５銀。

神州焦煤期貨價格上漲逾半成，創歷史新高，係袋鼠國煤炭又入唔到，焦煤供應量又緊張，

相關產品價格梗係水漲船高啦！神華（０１０８８）跳高近２巴仙，報１４﹒５２銀；首鋼資源

（００６３９）漲逾２巴仙，報１﹒９７銀；兗煤（０１１７１）跳高近２巴仙，報６﹒３３銀

；中煤（０１８９８）飛起逾３巴仙，報２﹒３銀。請請！



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