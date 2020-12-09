美期升幅收窄，港股收２６５０２漲１９８點廿天線得復失

《經濟通通訊社９日專訊》受惠英國已開始接種輝瑞疫苗，加上美國財政刺激方案達成共識

可期，隔晚美股三大指數盤齊創新高。港股連續兩日走低逾５００點後，今早高開２０５點報

２６５１０點，其後中國公布１１月ＣＰＩ按年跌０﹒５％差過預期，仍無礙恆指穩步向上，早

市升幅最多擴大至３６２點見２６６６６點。報道指美國德州檢察長將直接在當地最高法院起訴

多個搖擺州份在大選過程中違憲，禁止上述州份選舉人下周一（１４日）投票，美股三大指數期

貨升幅收窄。港股全日表現較佳的是科技和汽車股；中海油（００８８３）遭大行唱淡，拖低板

塊表現；中國快將啟動第四批帶量採購藥品的報量工作，醫藥股見沽壓。恆指最終收升１９８點

或０﹒７５％，報２６５０２點，十天線（２６６０３點）、二十天線（２６５１２點）得而復

失，主板成交１３６６﹒１億元升不足１％。國指報１０４８８點，升７８點或０﹒７６％。

科指反覆微升１６點或０﹒２１％，報８１０１點。

重磅股方面，友邦（０１２９９）走高２﹒２４％，報８９元；匯控（００００５）升

０﹒９７％，報４１﹒７５元；騰訊（００７００）升０﹒３４％，報５８５元；阿里巴巴

（０９９８８）升１﹒０９％，報２６０﹒８元；美團（０３６９０）軟０﹒４２％，報

２８６﹒４元。

Ａ股兩市低收，上證綜指報３３７１點，跌３８點或１﹒１２％；深證成指報１３７１６點

，跌２５７點或１﹒８４％。總成交７９１５﹒３４億人幣增多１２﹒８％。



＊豬價跌幅拖低中國ＣＰＩ表現，肉股個別發展＊



中國國務院總理李克強昨日會見國際貨幣基金組織總幹事，稱今年中國經濟有把握實現正增

長。內銀股普升，建行（００９３９）升０﹒８５％，報５﹒９元；招行（０３９６８）漲

０﹒７３％，報４８元；工行（０１３９８）升０﹒６３％，報４﹒８元；中行（０３９８８）

升１﹒１３％，報２﹒６８元；農行（０１２８８）升１﹒０５％，報２﹒８９元。

國家統計局公布，１１月全國居民消費價格按年跌０﹒５％，低於市場預估的持平。食品價

格是帶動ＣＰＩ轉降的主要原因，豬肉價格按年跌幅擴大至１２﹒５％，按月則下降６﹒５％。

肉食股表現頗為分化，藍籌萬洲（００２８８）跌２﹒２４％，報６﹒５５元；卜蜂

（０００４３）跌３﹒６１％，報０﹒８元；雨潤食品０１０６８）升２﹒８６％，報０﹒７２

元；普甜食品（０１６９９）急漲４４﹒９４％，報０﹒１２９元。

山西、陜西和河南省政府加強對煤礦的安全生產檢查、重慶亦宣布自上周六起，全市所有煤

礦停工停產；加上１１月煤炭進口量按年下跌近４４％，中國焦煤期貨價格今日曾創歷史新高，

煤股造好，神華（０１０８８）升１﹒５４％，報１４﹒５２元；首鋼資源（００６３９）揚

２﹒０７％，報１﹒９７元；兗州煤業（０１１７１）升１﹒６１％，報６﹒３３元；中煤能源

（０１８９８）走高３﹒１４％，報２﹒３元。



＊花旗看好明年新能源車銷售，吉利漲近４％＊



花旗報告指，明年１月新能源車銷量將按年增長２﹒３４倍，Ｖ型變動將造成股價波動，

１１月廣義乘用車銷量略超市場預期，預計１２月銷量按年增長１８％。該行看好吉利

（００１７５）和比亞迪（０１２１１）為行業首選，前者收漲３﹒８２％報２１﹒７５元，後

者獲中證監受理增發Ｈ股，仍跌１﹒３２％報１７９元。內媒報道，１１月上汽通用五菱銷量逾

１９萬輛，按年大漲２２％，五菱汽車（００３０５）升２１﹒７％，報１﹒２９元。東風

（００４８９）旗下公司向控股股東東風汽車集團收購兩幅地，用作興建新廠房及辦公設施等，

升１﹒４１％，報７﹒９３元。

「美國制裁相關股」中海油未止跌，收挫２﹒６１％，報６﹒７１元，摩通最新將集團目標

價下調逾１９％。拖低同業表現，中石化（００３８６）跌１﹒１８％，報３﹒３６元；中石油

（００８５７）跌０﹒４２％，報２﹒３５元；中海油服（０２８８３）走低２﹒１９％，報

５﹒８元。



＊第四批國家帶量採購將啟動，石藥、中生齊跌＊



內媒報道，國家藥品聯採辦已要求各地醫療保障局啟動第四批國家帶量採購藥品的報量工作

，各省須在本月底前完成相關藥品預採購量的審核並上報至聯採辦，藥股受累。大和唱好近日中

生製藥（０１１７７）投資以得到科興中維１５％權益，指有助提升其明年及２０２２年的盈利

，股價仍跌０﹒８７％，報６﹒８４元。百濟神州（０６１６０）急性淋巴細胞白血病新藥獲藥

監局批准上市，升１﹒７８％，報１３７﹒１元。升１﹒７８％，報１３７﹒１元。另外，藥明

生物（新）（０２２６９）跌２﹒７％，報７９﹒４元，為表現最佳藍籌；藥明生物（舊）

（０２９６３）跌２﹒０９％，報７９﹒６元。阿聯酋宣布批准國藥集團中國生物北京生物製品

研究所研發的新冠病毒疫苗在當地註冊上市，國藥控股（０１０９９）報１９﹒１４元升

０﹒８４％。（ｎｓ）

