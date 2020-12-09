【大國博弈】外交部就美國制裁召見美國駐華使館官員，警告或反制

《經濟通通訊社９日專訊》美國財政部正式宣布制裁１４名全國人大常委會副委員長，指他

們有份表決通過《港區國安法》及導致四名香港民主派人士被取消立法會議員資格。在北京，外

交部副部長鄭澤光召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩，就美國有關制裁提出嚴正抗議。鄭澤光指

出，美方上述行徑嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，嚴重破壞中美關係，蠻橫無

理，性質惡劣，中方表示強烈憤慨，予以強烈譴責。

鄭澤光強調，針對美方制裁中國全國人大常委會副委員長的惡劣行徑，中方將作出對等反制

，並繼續採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權安全發展利益。中方奉勸美方立即糾正錯誤，撤

銷有關決定。否則，由此造成的嚴重後果只能由美方完全承擔。

鄭澤光指出，一段時間來，美方借口維護香港民主、人權、自治，利用各種手段插手香港事

務，慫恿支持分裂國家、擾亂社會秩序的違法犯罪活動，對中國中央政府和香港特區政府官員實

施所謂制裁，這一切充分證明，美方就是前段時間香港亂局的最大幕後黑手，美方關心香港民主

、人權、自治是假，搞亂香港、破壞中國穩定發展是真。（ａｃ）

