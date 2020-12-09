【聚焦數據】１１月人幣貸增１﹒４３萬億元多預期，按月增逾倍

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，１１月份人民幣貸款增加１﹒４３萬億元，同比
多增４５６億元，按月則多增７４０２億元或１０７﹒３％，略多於市場預期的增１﹒４萬億元
。
分部門看，住戶部門貸款增加７５３４億元，其中，短期貸款增加２４８６億元，中長期貸
款增加５０４９億元；企（事）業單位貸款增加７８１２億元，其中，短期貸款增加７３４億元
，中長期貸款增加５８８７億元，票據融資增加８０４億元；非銀行業金融機構貸款減少
１０４２億元。
１１月末，本外幣貸款餘額１７７﹒４４萬億元，同比增長１２﹒６％。月末人民幣貸款餘
額１７１﹒４９萬億元，同比增長１２﹒８％，增速比上月末低０﹒１個百分點，比上年同期高
０﹒４個百分點。
＊１１月末外幣存款餘額同比增長１８﹒８％＊
１１月份人民幣存款增加２﹒１萬億元，同比多增７９３３億元。其中，住戶存款增加
６３３４億元，非金融企業存款增加８４８３億元，財政性存款減少１８５７億元，非銀行業金
融機構存款增加８５１６億元。
１１月末，本外幣存款餘額２１８﹒６４萬億元，同比增長１０﹒７％。月末人民幣存款餘
額２１２﹒７８萬億元，同比增長１０﹒７％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒４個和
２﹒３個百分點。
１１月末，外幣存款餘額８９０９億美元，同比增長１８﹒８％。當月外幣存款增加１３３
億美元，同比多增１３２億美元。（ｗｌ）
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