【聚焦數據】１１月人幣貸增１﹒４３萬億元多預期，按月增逾倍

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，１１月份人民幣貸款增加１﹒４３萬億元，同比

多增４５６億元，按月則多增７４０２億元或１０７﹒３％，略多於市場預期的增１﹒４萬億元

。

分部門看，住戶部門貸款增加７５３４億元，其中，短期貸款增加２４８６億元，中長期貸

款增加５０４９億元；企（事）業單位貸款增加７８１２億元，其中，短期貸款增加７３４億元

，中長期貸款增加５８８７億元，票據融資增加８０４億元；非銀行業金融機構貸款減少

１０４２億元。

１１月末，本外幣貸款餘額１７７﹒４４萬億元，同比增長１２﹒６％。月末人民幣貸款餘

額１７１﹒４９萬億元，同比增長１２﹒８％，增速比上月末低０﹒１個百分點，比上年同期高

０﹒４個百分點。



＊１１月末外幣存款餘額同比增長１８﹒８％＊



１１月份人民幣存款增加２﹒１萬億元，同比多增７９３３億元。其中，住戶存款增加

６３３４億元，非金融企業存款增加８４８３億元，財政性存款減少１８５７億元，非銀行業金

融機構存款增加８５１６億元。

１１月末，本外幣存款餘額２１８﹒６４萬億元，同比增長１０﹒７％。月末人民幣存款餘

額２１２﹒７８萬億元，同比增長１０﹒７％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒４個和

２﹒３個百分點。

１１月末，外幣存款餘額８９０９億美元，同比增長１８﹒８％。當月外幣存款增加１３３

億美元，同比多增１３２億美元。（ｗｌ）

