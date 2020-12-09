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09/12/2020 09:00

《投資智慧－鄧聲興》藍月亮（０６９９３）業務策略與時並進

　　《投資智慧》近日市場熱捧的新股藍月亮（０６９９３）業務主要研發、生產及銷售多款產
品，涵蓋衣物清潔護理、個人清潔護理及家居清潔護理三大品類。集團在中國洗衣液市場的市場
份額曾經連續１１年（２００９年至２０１９年）位居第一。於２０１９年，以零售銷售價值計
算，在中國洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場均名列第一，市場佔有率分別為
２４﹒４％、２７﹒９％及１７﹒４％。截止至２０２０年６月３０日六個月，集團純利為
３０２﹒２百萬港元。
　
　　藍月亮已建立覆蓋中國的全渠道銷售及分銷網絡，以滿足不同消費人群的購買偏好。集團與
新興的電子商務平台合作，如社交電子商務平台及企業的線上採購系統，以接觸更廣泛的消費者
群體。而中國家庭清潔護理行業正處於結構性變革之中，洗衣液產品取代洗衣粉產品的趨勢於可
見將來將會持續。集團通過傳遞專業的洗滌方法和科學的洗滌知識為消費者創造價值。通過知識
營銷，公司與消費者建立信任基礎，引導消費升級，並藉此構建極強的品牌認知度。藍月亮靠著
對消費者需要及市場趨勢的洞察及強大的研發能力，產品開發非常成功。集團致力加大全品類產
品拓展力度，已於中國取得１５２項專利，其中近半數可應用於非洗衣劑類產品。
　
　　此外，公司提供客戶服務以加強與消費者的聯繫，計劃持續實施會員計劃，根據會員的購買
及查詢記錄，更有效了解消費者的喜好，提供更個性化的服務，以及實施精準營銷，相信這將提
升公司的購買轉化率。相信隨著消費者掌握更多的家庭清潔護理相關知識，將會對藍月亮品牌產
生依賴進一步提高消費者對藍月亮品牌的忠誠度。從而可見，有別於傳統家居清潔，集團與時並
進的策略及創新的發展，持續拓展不同產品類別，強化高端產品，鞏固集團可信賴的品牌形象，
事實上，投資者現時對內需股的看法不只銷售金額，而是更著重品牌價值。還有，擁有良好品牌
價值的企業將享有更高的估值，如農夫山泉（０９６３３）、和李寧（０２３３１）等等。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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