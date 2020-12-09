《拆局麒想－林嘉麒》信義玻璃要約收購中國玻璃，另有意圖？

《拆局麒想》信義玻璃（００８６８）近日全資附屬向中國玻璃（０３３００）提出要約，
按每股０﹒９元收購中國玻璃全部已發行股份。被收購似是天大喜訊，惟其中並不簡單。首先，
資本市場上的要約行動大多數由大股東提出，有的目的是私有化，有的是由於大股東地位易主，
而今次信義玻璃作為要約人，只持有１８９６﹒８萬股股份，相當於公司已發行股本約１﹒０％
，而聯同一致行動人士包括信義玻璃主席、副主席、非執行董事等親屬只持有１２０萬股，股份
數量之少在行動中較為罕有。加上信義玻璃提出的收購價０﹒９元與早前交易日收市價１﹒０９
元折讓１７％，俗點說真係「搵鬼賣俾你」。同時，中國玻璃指已獲５６﹒６５％股權的股東確
認，有關股東未與要約人就要約條款進行任何溝通，因此亦未與要約人就接納要約達成任何協議
。信義玻璃在事前未與絕大部股東有接觸的情況下，出手低，持有股權少，要約的用意是甚麼呢
？
信義玻璃公布有寫，指預期收購可為公司有何利益？當中提及要約條款屬「公平合理」，難
度認為股價當時不合理而出手？另外，在要約提出後，有大行為信義玻璃護航，指可強化其市場
地位，現時在中國增加新產能困難等問題。事實上，中國玻璃現時擁有１３條浮法玻璃生產線，
日產能為６６５０噸。當前每天有效產能為５２５０噸，這意味著市場份額５﹒７％，而信義玻
璃收購後可受益市場份額從２０２０年１１月的１９％提高到２５％，未來每股盈利可提高８至
１３％等。問題是，信義玻璃能夠收購成功嗎？
中國玻璃股東包括中國建材集團持２３％股權、聯想控股（０３３９６）與其他投資者透過
不同公司持逾２０％股權、執行董事崔向東持０﹒８１％，儘管公司指已成立獨立董事委員會，
亦會參考獨立財務顧問之意見，惟在作價不吸引下，信義玻璃能夠成功收購機會極微，相信公司
心知成功的機會有多大。而今次要約中，股份要約其中之一個條件為信義玻璃需持有中國玻璃超
過５１％投票權，即要取得額外５０％（信義玻璃現時持股１％）現有中國玻璃股東接受要約才
可行。其成功機會極微，信義玻璃或有其他原因。
從另一個角度看，是次要約明知行難而為之，而提出要約涉及費用，雖然不多，但勞民傷財
背後必有原因。在香港上市條例中，只要你能夠提供到資金證明，就可提出要約。要約一旦得到
港交所接納，公司就需要成立委員會審視，亦會有獨立財務顧問報告從而評估公司每股價值。公
司股價在要約提出前升幅不少，是否有心人在提出每股價值只是０﹒９元下間接令其他人沽貨而
造就低吸機會呢？
在公司被提出要約後，股本動作包括供配配股等活動均不可進行。留意中國玻璃截至今年６
月止，流動負債從於去年底的３５﹒２２億元（人民幣．下同）上升至４４﹒２３億元，升幅約
為２６％，而期內現金及現金等價物只增加１﹒３９億元，財務上不算富有。再者，公司日前宣
布計劃收購尼日利亞浮法玻璃生產公司，以現時財務狀況確實有集資需要，要約突然被提出，是
否又有關呢？資本市場千變萬化，財技眾多，投資者表面上得知一公司被要約收購或會瞬即興奮
，惟表裏實際行動與動機如何，反而是投資者要留意的關鍵。
《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》
＊筆者並無持有上述股份
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇