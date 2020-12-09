《樓市亮話－湯文亮》明日大嶼可以解決今日房屋問題

《樓市亮話》上星期五晚（４日）有老友Ｗｈａｔｓａｐｐ我，佢話明日大嶼５﹒５億前期
撥款在無風無浪之下通過，究竟這些撥款是否值得，我覺得無風無浪這句說話值得斟酌，不過唔
好理，總之通過，這筆撥款是否值得，有兩個極端不同答案。首先當然是不值得，因為唔需要撥
款做研究就知道明日大嶼事在必行，沒有明日大嶼就不能夠解決香港今日的房屋問題，另一個答
案當然是相當值得，因為沒有撥款，就冇錢做研究，沒有研究就沒有發言權，明日大嶼最終又變
回一個計劃。
老友話全香港人都知道香港的房屋問題是土地供應不足，最終令到樓價不斷上升，但明日大
嶼何止遠水救近火，根本是空中樓閣，十劃都未有一撇，又如何解決香港的房屋問題？老友的話
並不全對，香港並不是沒有土地，而是香港政府沒有土地使用權，因為大部分可以用作建屋土地
都是在地產商以及鄉紳手上，政府根本是無兵司令，明日大嶼即使未受精，但仍然可以作為一支
新軍，沒有這支軍隊，香港的土地問題就永遠不會解決。
老友話，只要政府在收取補地價方面將就一下，土地自然會源源不絕，其實，政府很難與地
產商達成補地價協議，地產商一定會在樓市最淡靜時申請補地價，政府是不敢接受，恐怕當樓市
回升，地產商高價賣樓，就會被人話官商勾結，水洗都唔清，地產商是生意人，又怎會在樓市熾
熱時申請補地價，或者在淡靜時用高價將農地轉用途，官商如果唔勾結，土地供應問題就永遠不
會解決。
老友又話，除了地產商，有不少農地在鄉紳手中，同鄉紳協商一下，土地供應問題就不是問
題，這應該是關乎價錢問題，鄉紳要求的土地價錢與明日大嶼差不多，不過，明日大嶼的土地清
水地，鄉紳的土地仍然面對鄉民保衛家園的問題，不過，政府是不會拒絕鄉紳的土地，只要鄉紳
父老唔好堅持要價咁高。
老友又問（有冇搞錯，咁多問題），有人建議政府發展郊野公園邊陲用地，但政府已經一口
拒絕，當政府有意發展郊野公園邊陲土地，立刻就會有環保團體出來反對，都唔知要搞幾耐，不
如專心一致搞明日大嶼。
老友話，政府與地產商以及鄉紳不合作，未來的供應一定減少，樓價飆升，林鄭一定孭鑊，
老友可能冇留意施政報告，未來十年公營房屋的土地有哂著落，十年之後，明日大嶼可以到位，
所以林鄭才會積極推行明日大嶼計劃，無論地產商或者鄉紳都是生意人，不會同錢作對，很快就
會同政府合作。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》
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