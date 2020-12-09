《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地交通基建規劃增加，帶動水泥需求上升

《缸邊嫺談》中國國家發展改革委員會（「發改委」）早前召開專題會議，決定全面部署加

快京津冀、長三角、粵港澳大灣區城際鐵路和市域（郊）鐵路規劃建設，以整體推進三大區域軌

道上的城市群、都市圈發展。這與「十四五規劃和２０３５年遠景目標的建設」中提出要加快建

設交通強國，完善綜合運輸大通道、綜合交通樞紐和物流網絡，加快城市群和都市交通圈網絡化

，以及提高農村和邊境地區交通通達深度的目標一致。



本次發改委會議同時明確了三大區域城際鐵路和市域（郊）鐵路建設目標，包括在未來五年

，三大區域計劃新開工建設城際鐵路和市域（郊）鐵路約１萬公里，到２０２５年基本形成區域

城際鐵路和市域（郊）鐵路骨架網絡，形成城市群１至２小時交通圈，以及都市圈１小時通勤圈

；亦明確三年動工項目計劃，建設總規模約達６０００公里，並加快建設一批條件相對成熟的城

際和市域（郊）鐵路項目。



除此之外，為實現「十四五」規劃提出的交通強國目標，近日中國交通運輸部批覆了上海市

以及廣東、福建、陝西、江西、安徽及四川等多個省份的交通強國建設試點實施方案。其中上海

及廣東均計劃建設世界級機場群，如廣東提出推動珠三角樞紐（廣州新機場）建設，推進廣州、

深圳、珠海、惠州及揭陽機場擴建，加快實行湛江機場遷建和韶關機場建設，規劃建設支線機場

，推動通用航空發展；而上海則提出利用３至５年時間，顯著提高上海國際航空樞紐服務和管理

水平，從而推動長三角民航的協同發展，建成浦東綜合交通樞紐。



綜上所述，為加快打造現代化交通基礎設施體系，尤其是加大國家三大重點區域的城市群及

都市圈交通網絡化發展，相信在「十四五」規劃期間，一批重大的交通基建工程將會加快推進及

動工，屆時對水泥的需求亦會隨之增加。



＊水泥價格走勢＊



高溫及雨季等天氣過去，第四季度為建築工程的傳統開工旺季，市場對水泥的需求上升，帶

動水泥價格於低位回升。根據中國水泥網資料顯示，內地水泥價格指數由今年７月底的低位

１３５﹒９５，回升至１２月４日１５４﹒９９水平，指數升幅為１４﹒０％。水泥行業在經歷

了幾年的供給側改革後，有效減少過剩產能及庫存，供求平衡亦已回復。



按人口規模及經濟增長計算，內地基建投資佔比仍較發達國家為低。每年內地節慶及長假期

居民出遊或回鄉時，公路、火車站及機場均出現人頭湧湧的情景，交通基建尚未能完全滿足龐大

人口的需求；與此同時，經濟增長對交通物流的需求亦大幅增長。根據中國交通運輸部公布的數

據，２０２０年前１０個月內地公路及水路交通固定投資累計同比增長１１﹒８％至２﹒１５萬

億元人民幣，相信未來內地仍將持續加大基建投資。



今年以來受疫情影響，部分基建工程項目停工，令水泥股板塊受壓，表現一度跑輸恆指，水

泥股板塊亦出現估值普遍偏低的情況。但長遠而言，在交通強國建設的規劃以及都市圈及城鎮化

建設的布局之下，不同的省市密集地推出基建項目，基建投資持續增加，很有可能推動水泥需求

上升。但需留意水泥存在運輸成本高的問題，即在銷售範圍上存在一定地域限制，故投資者在選

擇水泥股時需要留意其產能布局，以及不同地域基建投資項目的增速，可有助推斷相關公司的收

入及利潤增速。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

