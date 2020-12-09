《日入而息》內地上月ＣＰＩ轉負，貿發局料明年香港出口升５％

《今天重點》﹡國家統計局公布，今年１１月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比下降

０﹒５％，低於市場預期的同比持平，該數據亦持平於２００９年１０月創

下的低值。１１月ＰＰＩ同比下降１﹒５％，優於預期的下降１﹒８％

﹡貿發局公布，第四季出口指數升至３６﹒２，上調全年出口預測至－３％，

並預期明年香港出口增長５％，疫情成主要影響因素

﹡傳藍月亮（０６９９３）擬上限定價

﹡恆大三天增持恆大汽車共３５５１萬股，持股量升至７４﹒４％

﹡舜宇１１月份手機鏡頭出貨量按年跌０﹒８％，按月跌１９﹒２％



《即日市況》﹡美期升幅收窄，港股收２６５０２漲１９８點廿天線得復失



《深滬股市》﹡上月消費物價意外縮，滬指急跌１﹐１％收市失三千四



《美元匯價》﹡美匯９０﹒５０支持不容有失；歐元最新報１﹒２１２３╱２５，日圓最新

報１０４﹒１１╱１４



《公司業績》﹡建泉國際（０８３６５）年度虧損增至３５２３萬，不派息



《公司資訊》﹡ＡＶ策劃推廣（０８４１９）轉主板申請期效已過，無重新提交申請

﹡中國玻璃（０３３００）與關連公司訂江蘇餘熱發電及煙氣治理合同

﹡中國船舶（０３８７７）購油輪再出租，租金總額近５８００美元

﹡中國網絡信息（０８０５５）擬收購宣傳推廣平台，擴闊網絡教育覆蓋

﹡百濟神州（０６１６０）急性淋巴細胞白血病新藥獲藥監局批准上市

﹡東曜藥業（０１８７５）自主研製乳腺癌藥安全耐受性良好

﹡恆勤集團（０８３３１）建議改名倍搏集團

﹡星展香港推中小企數碼銀行服務，中小企最快３個工作天內網上開戶

﹡國茂（０８４２８）控股股東１１月２３日以來沽售３﹒６８億股

﹡凱知樂（０２１２２）擬開澳門首間專門店，冀３年內港澳業務翻倍

﹡匯豐證券服務加入貝萊德「阿拉丁」平台

﹡達中國（０３６３９）１１月合約銷售額按年升１５﹒６％

﹡曾蔭培辭任新創建（００６５９）非執行董事，明年起生效

﹡渣打（０２８８８）夥北方信託發布加密數字貨幣托管方案Ｚｏｄｉａ

﹡中生製藥（０１１７７）再獲資深副主席謝炳增持約１１６１萬股

﹡德琪醫藥（０６９９６）附屬獲政府獎勵１０８５﹒６萬人民幣

﹡美團（０３６９０）優選Ａｐｐ上線，打造社區生鮮零售業態

﹡佳源國際控股（０２７６８）１１月合同銷售金額按年上升９％

﹡中糧家佳康（０１６１０）１１月生豬出欄量２０﹒６萬頭，按月跌

１０﹒８％

﹡建設銀行（００９３９）章更生辭任執行董事兼副行長

﹡易鑫集團（０２８５８）第三季汽車融資交易總數約１１萬筆，按季升

５９％

﹡漢港控股（０１６６３）獲主席增持７３﹒８萬股，每股平均價０﹒１３７

元



《國企紅籌》﹡安德利（０２２１８）近１﹒５億元人民幣自有資金進行投資

﹡東方電氣（０１０７２）董事長鄒磊辭任

﹡華僑城（０３３６６）注資逾４億予基金，轉讓西安物業



《神州民企》﹡匯聯金融（０８０３０）主席鄭偉京等五人遭拘留，涉嫌非法吸收存款

﹡舜宇（０２３８２）１１月份手機鏡頭出貨量按年跌０﹒８％，按月跌

１９﹒２％

﹡宏華集團（００１９６）Ａｌｌｙ Ｇｉａｎｔ將３﹒９億股轉讓予３０名

股東



《中國要聞》﹡中國１１月ＣＰＩ同比降０﹒５％，預期為持平

﹡中國１１月ＰＰＩ同比跌幅收窄至１﹒５％，好於預期

﹡內地１１月Ｍ２同比增速提高至１０﹒７％，高於預期

﹡上月ＣＰＩ意外十一年低，分析指是對去年高基數修正

﹡統計局表示１１月核心ＣＰＩ同比漲０﹒５％續保持穩定；上月ＰＰＩ環比

由持平轉漲，工業品價格續升

﹡據報Ａｉｒｐｏｄｓ Ｍａｘ由歌爾股份獨家代工

﹡國資今年劃２萬億至社保有困難，財政部起草管理辦法

﹡現任應急管理部部長王玉普逝世，終年６４歲

﹡據報各地需於本月上報第四批藥品的預計採購量

﹡銀保監官員批信託業熱衷投機跨越紅線，要鞏固嚴監管

﹡北京環球影城明年５月開園，已進入設備調試階段

﹡交銀系險企股權變更，澳洲股東悉數轉讓股份予日資

﹡招商信諾人壽變更股東，涉信諾系兄弟公司之間轉讓

﹡重慶要求所有煤礦停工停產，排查安全隱患

﹡國家能源集團表示１２月煤炭生產按歷史最高水平安排

﹡樓繼偉稱人行可考慮依托交易國債調節基礎貨幣投放

﹡人行２００億逆回購利率持平，淨投放１００億；人行表示１１月社融增量

２﹒１３萬億元人幣，多於預期；１１月末社融規模存量同比增１３﹒６％

﹡中國外交部表示反對任何國家單邊制裁中國實體和個人

﹡拜登考慮任命前印地安納州南灣市長出任駐華大使

﹡美眾議院通過國防授權法案，惟特朗普揚言動用否決權

﹡深圳全球招商大會吸引投資總額逾７８００億元人民幣

﹡蛋殼公寓ＣＥＯ高靖成「老賴」被限制高消費

﹡美國農業部表示對中國農產品出口額超貿易戰爆發前水平

﹡永城煤電再多１０億元人民幣逾期債務展期

﹡官媒表示內地評級機構公信力不足，應推動評級市場化

﹡金杯汽車跌近２％，華晨集團公司債月內停牌

﹡紫光集團明到期債恐違約，中誠信再降主體和債項評級

﹡蘇寧易購挫３％，否認資金鏈斷裂貸款違約傳聞

﹡ＭＳＣＩ表示若互聯互通機制改革加快，Ａ股納入或提速

﹡１１月人幣貸增１﹒４３萬億元多預期，按月增逾倍

﹡上海將在商圈、商業街區部署５Ｇ邊緣算力資源

﹡乘聯會表示１１月國內狹義乘用車市場銷量同比增長８％



《寶島快訊》﹡台股微升０﹒２％收１４３９０點，連續四日創新高

﹡傳安倍晉三有意明年訪台，台府稱未收消息但樂觀其成



《其他消息》﹡林鄭月娥稱司法獨立等核心價值獲充分保障，企業應把握良機投資香港

﹡立法會研網上開會，葛珮帆稱不排除下周三採用

﹡貿發局表示本季出口指數升，上調全年出口預測至－３％

﹡今期綠置居仍有５４１伙未售，礙明年居屋推售時間

﹡地監局表示代理形象過去１０年改善，加強網上巡查廣告

﹡周庭包圍警總案申請保釋被拒

﹡立法會通過任命賀知義為終審法院非常任法官

﹡教育局接納學校課程檢討專責小組建議

﹡證監會程序覆檢委員會覆檢５４宗個案，籲加強對外溝通訂轉介制度

﹡黃偉綸稱九龍東單軌列車計劃不具財務效益，議員批政府離地

﹡許正宇稱金管局非常重視虛擬銀行開業初期事故

﹡深股通額度全日用３１﹒２億元；滬股通額度全日用３０億元，陸股通淨流

入近３９億

﹡中銀客戶人均認購銀色債券逾２５手，認購金額破４年認購總和

﹡好鄰舍北區教會戶口被凍結，兩人被捕涉洗黑錢及欺詐罪

﹡銀聯國際可透過Ｈｕａｗｅｉ Ｐａｙ為手機內的電子八達通增值

﹡調查指港人對退休儲備意識日增，疫情令港人轉向較低風險投資

﹡貿發局料中國明年ＧＤＰ增長８﹒３％，雙循環成增長動力；貿發局料明年

香港出口升５％，疫情成主要影響因素

﹡戴德梁行料明年上半年樓價跌５％，剛需強樓價難大跌；舖租已近見底，料

明年上半年跌最多一成



《新冠肺炎》﹡本港新增１０４宗確診，初步陽性個案逾６０宗

﹡新確診８５歲病人送院後不治，港累計１１３死

﹡康文署多個場地及設施明日起關閉，包括泳灘、圖書館

﹡和鉑醫藥表示附屬授權美生物技術公司開發中和抗體

﹡的士司機強制檢測今起展開，有司機質疑成效不大

﹡港府據報曾考慮限制入境旅客人數以控制疫情

﹡三名駐守機場警區警員初步確診

﹡港鐵一名車站維修員工初步確診

﹡皇家加勒比於新加坡復航後有乘客確診，緊急返回港口

﹡外媒表示中國新冠疫苗阿聯酋獲批上市，有效率八成六

﹡強生預計可於下月公布疫苗第三期臨床測試初步結果

﹡１０港鐵站明起派共１﹒４萬檢測樣本包

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