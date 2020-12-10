《新股掛牌》和鉑醫藥首掛開報１１﹒９４元，較招股價低近４％

《經濟通通訊社１０日專訊》和鉑醫藥（０２１４２）今日首掛，開報１１﹒９４元，較招

股價１２﹒３８元低３﹒５５％，以每手１０００股計，不計手續費，每手蝕４４０元。

該股公開發售獲超額認購７７﹒５４倍，一手中籤率１０％。（ｅｄ）

