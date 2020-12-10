《華爾街內望》新刺激方案存不確定性，道指跌逾百點納指挫近２％

《經濟通通訊社１０日專訊》市場對新一輪經濟刺激方案磋商進展停滯失望，加上大市氣氛

受Ｆａｃｅｂｏｏｋ急跌拖累，美股周三（９日）由高位回落，當中納指挫近２％。

道指跌１０５點或０﹒３５％，報３００６８點，仍守三萬點關口。標指跌２９點或

０﹒７９％，報３６７２點，失三千七關。納指跌２４３點或１﹒９４％，報１２３３８點。

投資者正寄望新一輪經濟刺激方案，幫助遭疫情及相關封鎖措施打擊的人士提供支援，疫情

亦已導致數千萬美國人遭裁員，並使醫療體系不堪重負。

參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，仍在尋找達成援助協議的途徑，而眾議院準備對一項為期

一周的撥款議案進行投票，為達成協議提供更多時間。

英國藥品監管機構負責人表示，輝瑞疫苗接種第一日有兩人報告出現過敏反應，而目前投資

者擔心如果疫苗在接種方面出現意外挫折，股市將更容易受這些壞消息影響，因為目前股市整體

估值處於極高水平。

個股方面，Ｆａｃｅｂｏｏｋ收跌１﹒９３％，美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）和幾乎所有

州份發起訴訟，指控公司違反反壟斷法。消息亦拖累Ａｌｐｈａｂｅｔ等其他大型科網公司，紐

交所ＦＡＮＧ＋ＴＭ指數亦跌２％。

美國外賣商ＤｏｏｒＤａｓｈ首日上市收漲８５﹒７９％，報１８９﹒５１美元。美國第二

大五金零售商勞氏公司（Ｌｏｗｅ’ｓ）跳漲５﹒８８％，公司宣布１５０億美元的股份回購計

劃。

美國製藥商禮來漲５﹒８３％，公司公布其治療二型糖尿病的實驗性藥物後期臨床試驗數據

向好。

指標十年期國債收益率升１﹒５個基點，報０﹒９２７８％。（ａｌ）

