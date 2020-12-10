  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/12/2020 07:50

《華爾街內望》新刺激方案存不確定性，道指跌逾百點納指挫近２％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》市場對新一輪經濟刺激方案磋商進展停滯失望，加上大市氣氛
受Ｆａｃｅｂｏｏｋ急跌拖累，美股周三（９日）由高位回落，當中納指挫近２％。
　　道指跌１０５點或０﹒３５％，報３００６８點，仍守三萬點關口。標指跌２９點或
０﹒７９％，報３６７２點，失三千七關。納指跌２４３點或１﹒９４％，報１２３３８點。
　　投資者正寄望新一輪經濟刺激方案，幫助遭疫情及相關封鎖措施打擊的人士提供支援，疫情
亦已導致數千萬美國人遭裁員，並使醫療體系不堪重負。
　　參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，仍在尋找達成援助協議的途徑，而眾議院準備對一項為期
一周的撥款議案進行投票，為達成協議提供更多時間。
　　英國藥品監管機構負責人表示，輝瑞疫苗接種第一日有兩人報告出現過敏反應，而目前投資
者擔心如果疫苗在接種方面出現意外挫折，股市將更容易受這些壞消息影響，因為目前股市整體
估值處於極高水平。
　　個股方面，Ｆａｃｅｂｏｏｋ收跌１﹒９３％，美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）和幾乎所有
州份發起訴訟，指控公司違反反壟斷法。消息亦拖累Ａｌｐｈａｂｅｔ等其他大型科網公司，紐
交所ＦＡＮＧ＋ＴＭ指數亦跌２％。
　　美國外賣商ＤｏｏｒＤａｓｈ首日上市收漲８５﹒７９％，報１８９﹒５１美元。美國第二
大五金零售商勞氏公司（Ｌｏｗｅ’ｓ）跳漲５﹒８８％，公司宣布１５０億美元的股份回購計
劃。
　　美國製藥商禮來漲５﹒８３％，公司公布其治療二型糖尿病的實驗性藥物後期臨床試驗數據
向好。
　　指標十年期國債收益率升１﹒５個基點，報０﹒９２７８％。（ａｌ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事09/12/2020
《神州經脈》CPI十一年來首縮　上月信貸投放佳　滬指失三千四
FOCUS09/12/2020
【FOCUS】CPI「偽通縮」　央媽正常化難止步
開市Good Morning09/12/2020
《開市Good Morning》黃麗幗：阿里健康24元可買
財經熱話08/12/2020
大新銀行料明年本港經濟增3.6%　難再推大規模紓困措施
財經熱話08/12/2020
交銀國際：明年價值股跑贏新經濟股　恒指目標最高看32000點
中國故事08/12/2020
《神州經脈》美國制裁14名人大官員　滬綜指收跌續爭持三千四
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 20公升蒸氣焗爐

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Hong Kong Mask全球首創彩虹耳繩三層醫用口罩

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>