《國金與投資－曾廣標》特朗普再拖累共和黨！

《國金與投資》相對於反映新經濟的納指，以舊經濟為主的道指今年較為落後，幾經辛苦才

升上３萬點，但早些時在３萬點樓上便有阻力回落，今輪夾著新冠疫苗開始接種，一些投資者憧

憬疫症受害股會翻身，近日又站穩於３萬點，然而，我不是有很大信心，皆因美國疫情仍然很嚴

重，就業情況差勁，失業率表面上回落只不過很多人暫時不找工作退出勞動市場而已。



＊美股雖高企 不要計錯數＊



特朗普這隻跛腳鴨則仍在搞局，他不僅在過渡期無心抗疫，還想留下很多手尾給拜登，從而

繼續鞏固他自己在共和黨內的特殊領導地位，在２０２２中期選舉及２０２４下屆大選捲土重來

。



據說，他準備在明年１月２０日總統就職典禮時做大騷，當日他才會搭乘空軍一號飛到佛羅

里達州出席爭取下屆再參選的造勢大會，與新上台的拜登打對枱戲。本來，共和黨大老們一些人

已對特朗普不滿，然而，很多共和黨席新一代議員或州長過去是靠特朗普撐場而贏得席位，當離

任總統不言輸不言退的情況下，有野心競選下屆總統的共和黨人，暫時都不敢表露心聲，以免被

特朗普的粉絲們槍打出頭鳥。



＊就職日搞對台 逼黨友表忠＊



特朗普早就把拜登營造為是對中國的「投降派」，於是，臨離任之前加簽行政指令，要與更

多中國大型企業脫勾，要制裁更多中國政圈人物，欲使拜登上台後中短期內難以改變美中兩國惡

劣的關係。在眾議院，當權的民主黨人主要是所謂的「人權派」，亦樂於配合制裁涉香港和新疆

事務的中港官員。這使中美整體氣氛處於對抗狀態。



＊中美恢復談判 只待時機＊



不過，拜登做了幾十年議員和八年副總統，雖然有時仍口吃，但並非老糊塗。上台後繼續惡

化中美關係是愚蠢的事情。表面上，拜登對北京也會不客氣，但他指出，用關稅戰來對付中國，

結果受損害的也是美國民眾。這不是說他上台後便會取消所有對華新徵的關稅，而是至少不會考

慮加碼，然後，在適當的時候，便可以把關稅與其他貿易糾紛一起帶到中美談判桌上。我相信，

中方也願意這樣處理。



＊拜登首要抗疫 振興經濟＊



拜登上台後不會急於理順或進一步搞垮與中國的關係，他不是怕被特朗普唱衰，也不是怕被

佩洛西埋怨不夠強硬，而是擺在拜登行政當局面前的，是全國統籌抗疫及紓解民困和振興經濟。

他講明抗疫是放在首位，要求全國民眾１００天都帶口罩，準備１億劑疫苗，他會要求國會通過

大手筆的利民紓困方案，政策會向中產和低下層傾斜。



＊股市如夢 暫成炒家天堂＊



世紀疫症使美國的貧富懸殊變得更加嚴重，在超低息猛印銀紙時代，股市可以不當疫症是一

回事，各類股票可以輪流炒作，宅家時代，炒股票變成不分世代，多有多炒少有少炒，閣下說遲

早會爆煲，但正在享受帳面富貴的股民必定指你是笨蛋。「特師奶特師奶，一回就要買！」不是

特朗普，是ＴＥＳＬＡ股票！



拜登是不願公開談股市升跌的傳統政客，他一向不與特朗普就美股升跌鬥咀，而事實上，美

股在大選前上升也救不了特朗普這位無心及不願抗疫的總統，因此，雖然股市在大選前回升，但

特朗普還是輸了。不服氣都沒有用！



＊特朗普喬州失策 勿一錯再錯＊



特朗普搞搞震可能進一步連累共和黨，在傳統「紅區」喬治亞州，特朗普輸了１﹒２萬票，

很倒運，在該州的兩席參議員今年同時改選，按規定要有逾五成支持才勝出，共和黨兩位現任參

議院雖然在大選日都領先民主黨挑戰者，但由於有細黨人士參選，沒有人過半數選票，要在１月

５日決選。



大選後，民主黨仍控制眾議院，而共和黨在參議院已保有５０度，即是在喬州勝出一席便可

續有優勢，可以限制拜登的權力，然而，若共和黨兩席都輸變成５０對５０，身為參議院議長的

副總統賀錦麗便可投決定性一票。特朗普若識做，便應在喬州低調點，由彭斯和其他參議院巨頭

主力為黨友拉票，但特朗普卻自搞內鬥，已多次在喬州重新點票，指該州的共和黨人未盡全力為

他平反敗局，這樣的表演，恐怕會把更多中間選民引向民主黨那邊。共和黨人若還醒少少，便要

勸阻特朗普勿在喬州再搞事了，去佛州玩吧，那邊多些粉絲！《資深評論員 曾廣標》

