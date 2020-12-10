《缸邊隨筆－石鏡泉》一圖勝萬言

《缸邊隨筆》陳鳳翔兄來文談「電腦圖形學」，原因是有畫手「烏合麒麟」的一張電腦畫，

引起了澳洲總理的強烈反應。



可以預期今後，電腦圖形學將會在公關、新聞發布上佔一席位，因為一圖勝萬言。中國外交

部亦應改改傳統的表達方法，趙立堅講了五眼可以盲眼，都是用人家聽得明的話來表達自己，正

是：「對人講人話，對鬼講鬼話，聽得明，才知你乜話。」



＊陳鳳翔：中澳頭痕，美主浮沉＊



陳鳳翔 香港城市大學ＭＢＡ課程協理主任



一幅電腦漫畫，兩國爭拗真假。火花背後，江湖老大仍是美國，五眼聯盟（美英加澳紐）手

足為澳發聲，事件場景也是美國策劃戰爭的阿富汗。借此，介紹兩個涉及的新名詞：電腦圖形學

和布雷頓報告。



１﹒電腦圖形學（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｇｒａｐｈｉｃｓ，ＣＧ）



中國外交部引用ＣＧ漫畫，畫手名字叫「烏合麒麟」（來源：烏合麒麟微博網站），澳洲莫

里森（Ｓｃｏｔｔ Ｍｏｒｒｉｓｏｎ）不滿，指漫畫是「虛假圖片」。其實，這是電腦繪圖，

青年自由創作的作品，與傳統的素描、水彩或油畫等文化無異，只是採用了新時代的電腦技術。

作品不等於內容虛假，其包含了藝術創作、知識寓意等。



推動言論自由，這道德高地的大旗手是美國。試問在哪一發展中的地區，沒有「美國民主基

金」幕後資助的ＮＧＯ活動。至於，這漫畫所描述的真與假，可再看「布雷頓報告」。



２﹒布雷頓報告（Ｂｒｅｒｅｔｏｎ Ｒｅｐｏｒｔ）



真實故事，來自澳洲國防部的報告，稱之為「澳洲國防軍總監察長阿富汗調查報告」（別名

「布雷頓報告」）（來源：澳洲國防部報告：＂Ｉｎｓｐｅｃｔｏｒ－Ｇｅｎｅｒａｌ

Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ Ｄｅｆｅｎｃｅ Ｆｏｒｃｅ－Ａｆｇｈａｎｉｓｔａｎ

Ｉｎｑｕｉｒｙ＂）。當中指出了澳洲軍隊在「阿富汗戰爭」（Ｗａｒ ｉｎ

Ａｆｇｈａｎｉｓｔａｎ）犯上的戰爭罪行，西方媒體也作了圖文描述，對手無寸鐵的弱小施以

殘酷殺害（來源：英國衛報相關報道：＂Ｐｈｏｔｏ ｒｅｖｅａｌｓ Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ

ｓｏｌｄｉｅｒ ｄｒｉｎｋｉｎｇ ｂｅｅｒ ｏｕｔ ｏｆ ｄｅａｄ Ｔａｌｉｂａｎ

ｆｉｇｈｔｅｒ’ｓ ｐｒｏｓｔｈｅｔｉｃ ｌｅｇ＂）。事件由澳洲隨團律師Ｄａｖｉｄ

ＭｃＢｒｉｄｅ在傳媒上把相關的「阿富汗文件」（Ｔｈｅ Ａｆｇｈａｎ Ｆｉｌｅｓ）洩漏

，澳洲國防部今天以報告逐步披露。



戰爭起因，焦點為「九一一」恐襲（Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ １１ Ａｔｔａｃｋｓ），但當

中的仇恨早種於之前的中東戰爭，問題人物拉登也是美國ＣＩＡ一手培育。澳洲出兵是為美國吹

哨而配合。軍人為何而戰，膽識如何鍛練？澳洲是否也是無妄之災而當上國際道德醜聞主角？但

無論如何，阿富汗的平民百姓所受的苦難，肯定是鮮為西方傳媒報道、面對不公、無辜無助的社

群。最後，以一詩結束這事件的感受：



電擊無情至，群芳碎斷魂。



風硝煙雨後，血淚哭千痕。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

