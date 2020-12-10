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10/12/2020 08:47

《ＩＰＯ反應》泡泡瑪特公開超購近３５６倍，一手中籤率１５％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》潮流玩具公司泡泡瑪特（０９９９２）明日（１１日）掛牌，
在港接獲約４８萬份申請認購合共約５８﹒１億股，超購３５５﹒７４倍。定價每股３８﹒５元
，為招股價每股３１﹒５元至３８﹒５元之上限。一手２００股中籤率１５％，抽５０手穩中一
手，「頭錘飛」８１張，中籤率０﹒６６％。聯席保薦人為大摩及中信證劵。
　　由於香港發售錄得獲大幅超額認購，故已採取重新分配程序，香港公開發售項下的發售股份
最終數目為６３７８﹒６２萬股，相當於全球發售項下初步可供認購的股份總數約４７％。國際
發售項下提呈發售的發售股份已獲超額認購４４倍。國際發售項下的承配人合共為３０５名。國
際發售項下發售股份最終數目約為７１９２﹒９萬股發售股份，佔全球發售項下發售股份總數約
５３％。
　　估計是次集資所得款項淨額約５０﹒２５４億元，集資所得約３０％擬用於消費者觸達渠道
及海外市場擴展計劃；約２７％用於為潛在投資、收購行業價值鏈上下游公司；約１５％用於投
資技術舉措；約１８％將用於擴大ＩＰ庫；約１０％用作一般運營資金。（ｐｌ）

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