《專家之言－李偉傑》港股２７２００受阻，美新總統上場才望突破

《專家之言》全球確診新冠肺炎逼近６８３０萬宗，美國每日以近２０萬宗繼續成為全球最

高確診國家，不過美股繼續平衡時空向上突破創新高，因為在美國總統大選塵埃落定後，市場憧

憬更快推出救市措施，同時間疫苗消息亦刺激傳統股份持續做好，雖然本港早前資金亦泊岸到傳

統經濟股身上，但奈何本港第四波疫情出現，資金投放熱情短暫減退。不過，市場仍憧憬明年初

會有更具體本港接種疫苗時間表，故恆指整個１１月表現理想，累計上升最高接近２９００點，

維持在１０天線之上移動，但在１１月期指結算後港股開始進行高位整固，但短期上升動力明顯

減弱，若果以２０１８年１月高位３３４８４點和２０２０年１月高位２８９７２點畫出一條下

降線的話，恆生指數在２７２００點水平見明顯阻力，相信要等待中美關係在美國新一任總統上

台後，能釋出回暖訊號和疫苗能普及後等消息才能正式突破，下方支持位初步看２６０００點附

近，但正式重要支持位相信在２５０天平均線２５３７５水平。近日在疫情再次反彈下，科技股

板塊再度成為資金吸納對象，「ＡＴＭＪ」今年累計升幅顯著現時在高位整固，預計要等待新一

個季度才有機會再吸納資金再次流入，在芸芸眾多科技股中，尋找績優及積極開拓業務企業，移

卡（０９９２３）潛力豐厚。



＊移卡業績表現理想以及積極開拓業務＊



移卡是以支付為基礎的科技平台，主要在內地經營一站式支付服務，包括應用程序的支付服

務及傳統支付服務，並以支付服務為基礎衍生出ＳａａＳ、營銷、金融服務等科技賦能商業服務

。今年上半年，公司業績表現理想，股東應佔溢利２﹒２３億元人民幣，毛利率增加３個百分點

至３０﹒７％，公司將支付服務視為切入點。通過為商家提供支付服務，公司可以接觸到終端客

戶並更好地了解客戶，雙向或多向聯動協同效應，通過各個獨立的商戶觸點實現交叉營銷，增強

大數據加強用戶黏性，支持支付業務持續增長。在新冠肺炎疫情下，使得客戶愈來愈依賴多元化

的營銷手段恢復其受疫情影響的銷售、進一步擴大業務，加上公司科技賦能商業服務中的

Ｓａａｓ產品、營銷服務及金融科技服務營業額於今年上半年分別上升２﹒３倍、１１﹒８倍及

１﹒４倍，相信業務發展能更全面帶來更高股東回報。在受疫情衝擊下的恢復能力突顯執行力強

，公司７月至１０月基於應用程序的支付服務的交易筆數快速增長，比今年上半年總交易筆數高

出３０％，而截至１０月底的活躍支付服務客戶數已回復到了疫情之前的水平。

早前移卡宣布，公司以先舊後新的方式折讓８﹒８３％完成２０７９﹒５１萬股配售，每股

配售價３７﹒８８元。此次配售及認購事項共計籌資約７﹒８７億元，所有承配人均為獨立第三

方投資者。交易完成後佔已發行股本約４﹒６５％，相信將有助提高公司的股票流動性。公司擬

將所得款項主要用於發展及提高公司的營銷服務、投入新業務的發展、科技賦能商業服務的人員

招聘、以及與業務服務供應商建立戰略聯盟或對其進行投資或收購。其中，公司擬將今次配股集

資所得款項淨額的２５％用於繼續發展及提高公司的營銷服務能力。另外公司擬將２５％用於投

入與公司當前業務高度互補的新業務發展，尤其是，公司將向客戶提供更多增值服務以輔助其支

付服務，包括有關網上購物設置、會員管理或商戶社交媒體營銷的解決方案。再將公司擬將１５

％用於科技賦能商業服務的人員招聘，以提升公司數據管理平台的大數據分析及人工智能技術、

開發多樣化的商戶ＳａａＳ產品及營銷解決方案，同時用以吸收優秀人才支持已收購的業務（例

如創信眾）。另外的１５％公司擬將用作與高度互補的業務服務供應商，包括廣告平台及Ｓａａ

Ｓ開發商，建立戰略聯盟或對其進行投資或收購。剩餘的２０％公司擬將用作一般營運資金及一

般公司用途。



＊移卡３５至３７元分注吸納，短期目標４４元＊



移卡在１１月９日公布其間接全資附屬公司移卡科技以１﹒７億元人民幣，收購廣告代理及

廣告營運商北京創信眾４２﹒５％股權。目標公司是中國領先的內容績效營銷服務供應商，通過

基於大數據的觀眾分析，提供精準的內容投放，當中包括騰訊、抖音在內的內地網絡媒體資源，

以及包括短視頻在內的內容創作和效果優化能力，預料將與移卡現有的廣告精準銷售平台產生較

強的協同效應，促進公司數據管理平台的用戶圖像和流量數據積累，優化人工智能投放模式，實

現良好營銷投資報酬率。在通過清晰的集資計劃，與及具有協同效應的戰略性收購，將有助公司

發揮更大優勢。股價走勢上，移卡從高位已回落超過五成，股價重回今年７月密集整固區間，可

在３５元至３７元開始分注吸納，挑戰１００天線４４元為短期目標，中長線看５０元，假若跌

穿３２元應該需要作策略上止蝕。《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

