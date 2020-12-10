京東健康（０６６１８）獲快速納入國企指數及恒生科技指數

《經濟通通訊社１０日專訊》恆指公司公布，納入京東健康（０６６１８）為恆生綜合大型

股指數、國企指數及恆生科技指數，符合相關指數的快速納入規則要求，將於１２月２１日收市

後被納入，翌日生效。

京東健康於本周二（８日）掛牌，目前市值３５０８﹒５９億元。（ｅｃ）

