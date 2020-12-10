港股低開１６７點報２６３３５點，國指跌８１點，科指挫９７點

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股收跌，其中科技股跌幅顯著，亞洲股市今早則普遍下

挫，日經跌９８點，首爾指數跌２４點，港股方面則低開１６７點，其中舜宇光學（０２３８２

）低開近半成，為最差表現藍籌，拖累大市氣氛，消息指舜宇光學１１月份手機鏡頭出貨量按年

跌０﹒８％；中海外（００６８８）公布公司於８號曾回購５０萬股，惟消息仍未能刺激股價造

好，今早低開逾２％。恆生指數開報２６３３５，跌１６７點或跌０﹒６３％，主板成交４３﹒

８８億元。國企指數報１０４０７，跌８１點或跌０﹒７７％。恆生科技指數報８００４，跌９

７點或跌１﹒２０％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒８４％，報４１﹒４元；香港交易所（００３

８８）跌１﹒０４％，報３８０﹒６元；騰訊控股（００７００）跌０﹒８５％，報５８０元；

中國移動（００９４１）跌０﹒１１％，報４５﹒１５元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌

幅４﹒７５％。友邦保險（０１２９９）升０﹒９％，報８９﹒８元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅３﹒１６％。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） １４６﹒００元 跌４﹒９５％

中海外 （００６８８） １７﹒２６元 跌２﹒１５％

阿里巴巴（０９９８８） ２５５﹒６０元 跌１﹒９９％

藥明生物（０２２６９） ７８﹒００元 跌１﹒７６％

蒙牛乳業（０２３１９） ４２﹒００元 跌１﹒７５％

中海油 （００８８３） ６﹒６０元 跌１﹒６４％

九倉置業（０１９９７） ３８﹒９０元 跌１﹒５２％

吉利汽車（００１７５） ２１﹒４５元 跌１﹒３８％

建設銀行（００９３９） ５﹒８２元 跌１﹒３６％

百威亞太（０１８７６） ２６﹒０５元 跌１﹒３３％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學 （０２３８２） １４６﹒００元 跌４﹒９５％

網易 （０９９９９） １３８﹒４０元 跌３﹒５５％

丘鈦科技 （０１４７８） １０﹒６８元 跌２﹒７３％

阿里巴巴 （０９９８８） ２５５﹒６０元 跌１﹒９９％

金山軟件 （０３８８８） ４０﹒１５元 跌１﹒３５％

華虹半導體（０１３４７） ３７﹒８５元 跌１﹒３０％

比亞迪電子（００２８５） ３８﹒３０元 跌１﹒２９％

美團 （０３６９０） ２８３﹒００元 跌１﹒１９％

明源雲 （００９０９） ４３﹒５０元 跌１﹒１４％

中芯國際 （００９８１） ２２﹒００元 跌１﹒１２％

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（ｕｌ）

