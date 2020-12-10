《盤後部署》臨近年底交投趨淡，恒指短期或下試二萬六支持

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股三大指數回吐，美國經濟刺激方案磋商進展停滯，其

中科技股跌幅顯著。港股今日低開１６７點，甫開曾挫２１５點見２６２８７點今日低位，之後

Ａ股倒升，恆指跌幅曾收窄至６８點，中午收報２６３７５點跌１２６點。午後港股持續反覆，

個別內房股、體品股及本地地產股表現撐市，其中潤地（０１１０９）揚４﹒７１％報

３２﹒２５元，為今日表現最佳藍籌；晶片股、內銀股及醫藥股表現較差，其中舜宇

（０２３８２）挫３﹒３９％報１４８﹒４元，為最差藍籌。最終港股收報２６４１０點，跌

９２點或跌０﹒３５％，主板成交１１００﹒０１億元減近兩成。國指報１０４１５點，跌７２

點或跌０﹒６９％。科指報８０２５點，跌７５點或跌０﹒９４％。

內地兩市微揚，上證綜指報３３７３點，升１點，成交３２１６﹒１６億元人民幣。深證成

指報１３７３１點，升１４點或升０﹒１１％，成交３８７６﹒１１億元人民幣。



＊分析師料美國經濟將於明年內完全復甦＊



路透調查顯示，分析師預料美國經濟增長將在今年底至明年初放緩，但預計及後經濟增速將

快過此前預期，而在明年內恢復至新冠疫情前的水平。摩根士丹利首席美國分析師曾特納表示，

疫情威脅將削弱明年早段的增長，料新上任政府將為了應對住院人數增加，加強財政支持。多數

分析師認為，美國ＧＤＰ將於一年內回到疫情前水平，經濟於２０２１年和２０２２年料分別成

長３﹒９％和３﹒１％。ＩＮＧ首席國際經濟分析師奈德利指，政治風險漸漸消退，疫苗開始接

種的消息將利好明年中期的經濟反彈。

英國《金融時報》報道，英國首相約翰遜與歐盟委員會主席馮德萊恩在布魯塞爾的會談陷入

僵局，雙方擬訂周日（１３日）為脫歐協議談判最後期限。馮德萊恩於會後承認英歐雙方立場仍

有很大差距，亦指雙方將在周末前下決定。雙方主要於捕魚權上存有爭議，歐盟要求盟方企業能

在英國國內公平競爭，以及保持盟國在英國海域的捕魚權。約翰遜早前表示，如順從歐盟立場，

英國將成為世上唯一一個無權控制領土內捕魚水域的主權國家。英國脫歐過渡期將於今年１２月

３１日結束。如談判繼續僵持，英國有可能無協議脫歐。



＊恆指或現死亡交叉，大市短期續受壓＊



港股今日低開低走，未有收復廿天線（２６５２４點）之餘，現處於十天線（２６５６２點

）及廿天線（２６５２４點）下方，而十天線亦有跌穿廿天線的可能，或出現「死亡交叉」，另

外ＲＳＩ剛剛到達超賣水平，相信恆指仍有一定下行空間。預計大市短期續受壓，２６０００點

有支持，２７０００仍為阻力。

再說，聖誕來歐臨大市交投漸漸轉弱，部分資金更流入新股市場，整體市況或會更趨淡靜，

加上特朗普或在任期內盡力打擊中方，中美緊張關係陰霾甚重，更進一步拖累大市。如投資者有

意入手科網龍頭股，筆者認為可待近期相關股份再回吐時分段吸納。（ｐｌ）

