《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨下午二時前須守２６２５２

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費

業、必需性消費業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的

股票現為阿里健康（００２４１）、普拉達（０１９１３）與創科實業（００６６９），可用作

買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參

考的股票，則宜首選華潤電力（００８３６）、中升控股（００８８１）與中海油

（００８８３）。

昨晚（９日）美股於科技股的沽家帶領下，全面報跌。今早（１０日）港股順勢低開，暫時

未見好友大戶大舉入市反攻。恆指期貨小時圖上，保歷加通道中軸支持終告失守，卻出現了

ＳＡＲ極點低位２６２５２，令該位成為了２：００ｐｍ前的即市重要支持位，不容有失。此外

，２６４３１╱２６４７７已成為了即市重要阻力位；若ＭＡＣＤ發出「雙熊」沽空訊號，圖表

形勢將暫得顯著向淡，好友應暫時離場觀戰。至於科技期貨，小時圖形勢現已屬顯著向淡，啟示

科技股將仍有沽壓。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

