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即市新聞

10/12/2020 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨下午二時前須守２６２５２

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費
業、必需性消費業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的
股票現為阿里健康（００２４１）、普拉達（０１９１３）與創科實業（００６６９），可用作
買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參
考的股票，則宜首選華潤電力（００８３６）、中升控股（００８８１）與中海油
（００８８３）。
　　昨晚（９日）美股於科技股的沽家帶領下，全面報跌。今早（１０日）港股順勢低開，暫時
未見好友大戶大舉入市反攻。恆指期貨小時圖上，保歷加通道中軸支持終告失守，卻出現了
ＳＡＲ極點低位２６２５２，令該位成為了２：００ｐｍ前的即市重要支持位，不容有失。此外
，２６４３１╱２６４７７已成為了即市重要阻力位；若ＭＡＣＤ發出「雙熊」沽空訊號，圖表
形勢將暫得顯著向淡，好友應暫時離場觀戰。至於科技期貨，小時圖形勢現已屬顯著向淡，啟示
科技股將仍有沽壓。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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