《談國論企－黎偉成》豬肉續降價促通脹率升轉跌

《談國論企》中國的豬肉價格於２０２０年１１月份呈第二個月下跌，促居民消費價格

ＣＰＩ同比及環比皆回落，而生豬於三季度末存欄量增逾兩成，相信豬肉繼續跌價和使通貨價格

受控，使貨幣政策有更大的可控調性和調節能力，保國民經濟穩中有進發展態勢。加上鮮菜價格

升幅明顯收窄，因暴雨洪迅過後如預期的增產穩價，有良性啟示和作用。



＊生豬存欄量增逾兩成續使零售多供減價＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，居民消費價格ＣＰＩ於２０２０年１１月份同比回

落０﹒５％，扭轉對上一個略升０﹒５％之態，乃多年來首見下跌的一個月份，乃因：



最重要的因由，當然是（一）豬肉價格由過去兩年多的急漲，轉升幅收窄，到近期更由升轉

跌：分類指數於２０２０年１１月份同比下降１２﹒５％，不僅比１０月份回落的２﹒８％多跌

凡９﹒７個百分點之普，形成二連跌，和基本確認扭轉９月份同比增２５﹒５％、８月份升

５２﹒６％等兩年多大增之況；而豬肉價於是月影響ＣＰＩ回落０﹒６個百分點，亦較對上一個

月所影響的０﹒１３個百分點多跌０﹒４７個百分點，９月份則上漲１個百分點，相對於最嚴重

的２月份所影響上漲３﹒１９個百分點大有不可同日而語之概，而豬肉價於２月份增１３５％。

正因豬肉價格由持續增長放緩轉跌，故肉畜分類指數於２０２０年１１月份同比大幅下跌７

﹒３％，而１０月份的同比尚升２﹒４％，和９月份則大增２２﹒６％，故此一大項對ＣＰＩ的

影響由上月的正數０﹒１４個百分點，轉至負數０﹒５３個百分點，跌幅較整體ＣＰＩ的

０﹒５％多跌０﹒０３個百分點，足見豬肉價由升轉跌對肉畜以至ＣＰＩ影響重大。

豬肉價增長持續放緩，很主要受惠於豬肉供應有所提升：產量於２０２０年三季度即使減量

１０﹒８％，但比上半年同比所減１９﹒１％少減８﹒３個百分點，而一季度減２９﹒１％。更

重要的是，生豬存欄量於三季度末達３﹒７０３９億頭同比增加２０﹒７％，特別是能繁殖母豬

存欄量３８７２萬頭增２８％，豬肉有望持續降價，對通脹和民生皆為佳訊。

非洲豬瘟於２０１８年８月份肆虐於大江南北，到２０１９年一季度已基本壓制，而飼養生

豬需時，使豬肉供應和價格只有可能逐步有序地回落，該是可預期的希望，此望終在２０２０年

１０月實現，居民捱貴價豬肉逾兩年，令人唏噓不已。

至於（二）鮮菜，價格升幅初見收窄，亦有利於通脹進一步降溫：分類指數於２０２０年

１１月份同比增長８﹒６％，比１０月份所增１６﹒７％明顯少增７﹒９個百分點。此可在一定

程度意鮮菜的種植所受的天災情況有所緩和。華中華南地域於６月下旬爆發的持續不斷暴雨洪潮

，對居民生命財產所造成的破壞日甚，特別是以鮮菜為主的農業生產，更面對嚴重失收壓力，通

貨價格有頗為重大的壓力，但現時的菜價緩增，估計惡況有所收歛。此可見之於鮮菜價格，分類

指數由６月份由５月份之跌８﹒５％轉升４﹒２％，到７月份的升幅為７﹒９％，８月份更提升

至１１﹒９％的雙位數水平，９月份更惡化，到１０月份始象徵式的放緩，而１１月份升幅明顯

收窄，故影響ＣＰＩ由０﹒３８個百分點降至０﹒２個百分點。



＊衣著居位生活用品交通醫療等通貨價穩＊



只要暴雨洪潮過後，農民平整農田，該可相對較快地恢復種植各種各樣的菜蔬，供應可在三

數個星期逐步恢復正常。由是菜貴，會是相對短時期的情況。

再看（三）ＣＰＩ中最重要的食物煙酒分類指數，於２０２０年１１月份同比減少０﹒７％

，而１０月份同比增長２﹒４％，對ＣＰＩ的影響亦由上月之正數０﹒７６個百分點，轉為負數

０﹒２４點個百分點，其中蛋類等跌價，而鮮果、水產品類略升。

（四）其他民生類別的通貨，如衣著、居住、生活用品及服務、交通和通信、教育文化和娛

樂、醫療等價格皆受控，實屬佳象。

新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫於年初肆虐環球，中國的疫情於２月份相當嚴峻，使頗不少

市甚至省得封關，工商業以至農業等幾乎全方位的深深受壓，惟國家積極主動有效地控疫，和在

３月開始受控和精準有序復工復產復商復市，使國內生產總值ＧＤＰ於２０２０年三季度達

２６﹒６１７２萬億元同比增長４﹒９％，較二季度２５﹒０１１萬億元的３﹒２％升幅多增１

﹒７個百分點，為連續兩個季度的上升，同逐季環比的升幅有所擴大，顯中國經濟在技術上納入

復甦軌道，而通貨價格受控，對國民經濟發展有十分良性的支持。

尤其是中國最近力推的國內大循環、國內國際雙循環的政策，有助進一步提升經濟的提質增

量的力量。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

