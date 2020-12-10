《午市前瞻》港股續二萬六至二萬七徘徊，專家指京東健康估值過高

《經濟通通訊社１０日專訊》美刺激經濟談判進展再遇阻，加上Ｆａｃｅｂｏｏｋ被控壟斷

，隔晚美股高開低走，納指挫近２％。恆指今早低開１６７點，報２６３３５，甫開市曾挫２１

５點，低見２６２８７；其後Ａ股倒升，帶動大市跌幅收窄，曾高見２６４３４，跌６８點。不

過高位仍有沽壓，半日收報２６３７５，跌１２６點或跌０﹒４８％，主板成交５９８﹒５１億

元。國企指數報１０４２４，跌６３點或跌０﹒６１％。

Ａ股昨日受挫，今早低開高開走，上證綜合指數報３３８０，升８點或升０﹒２４％，成交

１８６４﹒２３億元人民幣。深證成份指數報１３７５８，升４１點或升０﹒３０％，成交２２

６０﹒５３億元人民幣。

重磅股方面，友邦保險（０１２９９）軟０﹒０６％，報８８﹒９５元；匯豐控股（０００

０５）跌０﹒４８％，報４１﹒５５元；建行（００９３９）跌１﹒１９％，報５﹒８３元；中

移動（００９４１）跌１﹒２２％，報４４﹒６５元；港交所（００３８８）跌０﹒３６％，報

３８３﹒２元。



＊ＡＴＭＸＪ普遍向下，美團跌轉升＊



重磅科技股普遍向下，騰訊（００７００）跌１﹒０３％，報５７９元。京東（０９６１８

）亦跌０﹒６８％，報３１９元；暫錄四連跌。阿里巴巴（０９９８８）挫２﹒２２％，報２５

５元；小米（０１８１０）曾重上２８元，半日轉跌０﹒３６％，報２７﹒４元；網易（０９９

９９）挫４﹒１８％，報１３７﹒５元。美團（０３６９０）表現最好，轉升０﹒４９％，報２

８７﹒８元。

手機設備股受壓，舜宇光學（０２３８２）遇上關鍵零部件缺貨，１１月手機鏡頭及模組出

貨量均錄得按年及按月跌幅，拖累股價插３﹒０６％，報１４８﹒９元；連帶丘鈦（０１４７８

）也向下，插４﹒０１％，報１０﹒５４元；瑞聲科技（０２０１８）跌２﹒９７％，報４０﹒

８元；比亞迪電子（００２８５）跌２﹒３２％，報３７﹒９元。



＊金礦股捱沽，山東金、招金齊挫逾３％＊



隔晚金價急挫，一度挫４４﹒７５美元或２﹒４％，金礦股今早捱沽，山東黃金（０１７８

７）跌３﹒４８％，報１７﹒１８元；招金礦業（０１８１８）跌３﹒２％，報９﹒３７元。

紫金（０２８９９）一度插近７％，半日跌１﹒６２％，報７﹒３元。中國黃金國際（０２０９

９）跌４﹒７５％，報１１﹒６２元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）下滑１％，報１３３６

﹒５元；兩倍槓桿黃金ＥＴＦ（０７２９９）降２﹒２４％，報８﹒３１元。

長城汽車（０２３３３）計劃成立新智能電動汽車品牌，但股價今早受壓，最低見過１４﹒

７４元，半日跌１﹒０５％，報１５﹒１４元。其他車股下跌，比亞迪（０１２１１）跌１﹒８

４％，報１７５﹒７元；吉利（００１７５）跌２﹒０７％，報２１﹒３元；華晨（０１１１４

）跌３﹒０４％，報６﹒０７元；東風集團（００４８９）跌１﹒８９％，報７﹒７８元。不過

恆大汽車（００７０８）升０﹒５３％，報２８﹒４５元。



＊煤炭股逆市升，蒙古焦煤曾飆１８％＊



１２月用煤旺季下，內地動力煤價格持續攀升，今早一度高見每噸７６２﹒４元人民幣，為

本月高位，帶挈煤炭股今早逆市造好，以蒙古焦煤（００９７５）表現最醒，一度大升１７﹒８

％，高見１﹒５２元，半日仍升１０﹒０８％，報１﹒４２元。

至於神華（０１０８８）升２﹒６２％，報１４﹒９元；中煤（０１８９８）漲１﹒３％，報２

﹒３３元；兗州煤業（０１１７１）走高１﹒１１％，報６﹒４元；首鋼資源（００６３９）乾

升１﹒０２％，報１﹒９９元。

恆指公司公布，納入半新股京東健康（０６６１８）為恆生綜合大型股指數、國企指數及恆

生科技指數，符合相關指數的快速納入規則要求，將於１２月２１日收市後被納入，翌日生效。

不過消息未能帶動股價向上突破，京東健康今早高位回吐，半日跌２﹒５８％，報１０９﹒３元

。相關板塊個別發展，阿里健康（００２４１）升０﹒６％，報２５﹒１５元；平安好醫生（０

１８３３）跌３﹒９１％，報８８﹒４元。



＊張智威：線上醫療股首薦阿里健康＊



港股今早續下行走勢，於２６４００點位置徘徊。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊

社》表示，經濟復甦進度過慢，使市場上升動力受限，加上市場憂慮特朗普於離任前將會加大打

擊中方力度，料恆指短期將於２６０００點至２７０００點間徘徊。

市場熱炒的新股京東健康（０６６１８）今早現獲利盤，跌穿１１０元位置，張智威表示該

股的估值已是太貴，較市場貴約２００億至３００億元，即使今早現回調，價格亦是處於不合理

水平。他認為京東健康需回落至１００元水平才算是合理，故不建議現時追入博反彈。但他指如

投資者欲買入，建議可於１０３位置才入手作中、長線部署，目標價上望１１５元水平。

投資者欲近買入線上醫療股，他首薦阿里健康（００２４１），由於該股現時估價屬合理水

平，料股價表現理想，建議於２４元買入，目標價上望２８元水平。（ｃａ、ｊｃ）

