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即市新聞

10/12/2020 15:30

《美元走勢－羅明立》歐央行議息，留意經濟前景表述

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒５０　　　１０４﹒２４　　　１０４﹒４８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１００　　　１﹒２０７８　　　１﹒２０８８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３９０　　　１﹒３３３７　　　１﹒３３４３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８９８　　　０﹒８８８６　　　０﹒８８９３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２３　　　７﹒７５１１　　　７﹒７５１５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國財長努欽提出一項合共９１６０億美元的新紓困方案，包括向每位合資格
美國成年人及兒童發放６００美元紓困金。此外，其他援助對象包括各州與地方政府，且將為企
業、學校和大專院校提供強有力的法律責任保障。不過，民主黨眾議院議長佩洛西指，對方案中
大幅削減失業保險金提案感到不滿，令有關紓困計劃的商討陷入僵局。不過，佩洛西表示，對紓
困方案仍抱樂觀態度，並重申討論只屬過渡性質，而由於方案規模金額太小，因此並不是終極版
，言論似暗示民主黨有意於有限時間內盡力爭取更大規模的紓困方案。
　　美元匯價繼續反覆整固，英國跟歐盟同意周日前繼續談判，但承認雙方分歧未見收窄，鎊匯
跌回１﹒３３水平並拖累歐元挫至１﹒２０中位，剛好是１０天線。今日（１０日）歐央行議息
，市場預期可能延長救市措施並下調經濟預測，如央行對經濟前景轉趨悲觀，小心歐元要先試
１﹒１９８０╱１﹒２０００支持。
　　加拿大央行於本年最後一次議息會後，宣布維持基準利率於０﹒２５％不變，並維持買債計
劃，符合市場預期。會後聲明指，新冠疫苗研發進展突破，正增強市場對疫情結束的樂觀情緒，
且見當地第四季經濟趨勢似乎強於１０月時的預期。不過，加央行重申將會維持現有利率水平至
２０２３年。由於加拿大經濟前景較正面，加元持續走強，美元兌加元跌至１﹒２８，美元支持
在１﹒２６╱１﹒２７，待１﹒３０再做空加元較合適。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０００　　　１﹒２２１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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