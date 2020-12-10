《美元走勢－羅明立》歐央行議息，留意經濟前景表述

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒５０ １０４﹒２４ １０４﹒４８

歐元╱美元 １﹒２１００ １﹒２０７８ １﹒２０８８

英鎊╱美元 １﹒３３９０ １﹒３３３７ １﹒３３４３

美元╱瑞郎 ０﹒８８９８ ０﹒８８８６ ０﹒８８９３

美元╱港元 ７﹒７５２３ ７﹒７５１１ ７﹒７５１５

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《美元走勢》美國財長努欽提出一項合共９１６０億美元的新紓困方案，包括向每位合資格

美國成年人及兒童發放６００美元紓困金。此外，其他援助對象包括各州與地方政府，且將為企

業、學校和大專院校提供強有力的法律責任保障。不過，民主黨眾議院議長佩洛西指，對方案中

大幅削減失業保險金提案感到不滿，令有關紓困計劃的商討陷入僵局。不過，佩洛西表示，對紓

困方案仍抱樂觀態度，並重申討論只屬過渡性質，而由於方案規模金額太小，因此並不是終極版

，言論似暗示民主黨有意於有限時間內盡力爭取更大規模的紓困方案。

美元匯價繼續反覆整固，英國跟歐盟同意周日前繼續談判，但承認雙方分歧未見收窄，鎊匯

跌回１﹒３３水平並拖累歐元挫至１﹒２０中位，剛好是１０天線。今日（１０日）歐央行議息

，市場預期可能延長救市措施並下調經濟預測，如央行對經濟前景轉趨悲觀，小心歐元要先試

１﹒１９８０╱１﹒２０００支持。

加拿大央行於本年最後一次議息會後，宣布維持基準利率於０﹒２５％不變，並維持買債計

劃，符合市場預期。會後聲明指，新冠疫苗研發進展突破，正增強市場對疫情結束的樂觀情緒，

且見當地第四季經濟趨勢似乎強於１０月時的預期。不過，加央行重申將會維持現有利率水平至

２０２３年。由於加拿大經濟前景較正面，加元持續走強，美元兌加元跌至１﹒２８，美元支持

在１﹒２６╱１﹒２７，待１﹒３０再做空加元較合適。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０００ １﹒２２１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

