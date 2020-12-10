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10/12/2020 12:36

《新股上市》畢馬威料本港今年新股集資額５０３億美元，全球第二

　　《經濟通通訊社１０日專訊》畢馬威發表研究報告預計，今年全年本港新股集資額達５０３
億美元，創１０年新高，全球排名第二，而上交所及深交所集資總額分別達４９９億美元及
１８５億美元，全球排名第三及第五位。

＊中概股來港第二上市，佔今年總集資額３４％＊

　　報告指，港交所今年集資額料增加２４％，預計在年結前將完成１４０宗新股上市，集資總
額達３８９９億港元。集資額增加是主要由於多宗中概股來港第二上市，約佔集資總額的３４％
，有利於香港的金融行業和資本市場整體發展。
　　報告又指，香港已成為亞洲最大及全球第二大的生物科技新股上市市場，其成熟的生態圈助
力了醫療保健和生命科學公司的發展和集資。年內，共有２２家醫療保健及生命科學公司來港上
市，集資總額達９８８億港元，佔總集資額的２５％。在這些公司中，有１４家尚未有盈利的生
物技術公司上市，合共集資４１１億港元。
　　另外，報告預計，今年上交所和深交所總集資額按年增加８２％，通過３８３宗新股上市合
共集資４６１０億元人民幣，佔年內Ａ股市場集資額的４７％。
　　
＊明年本港新股集資額料達３５００至４０００億港元＊

　　畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，儘管目前全球不明朗的因素預期會延續至
２０２１年，但仍然對香港的新股市場持樂觀態度。在創新和新經濟型公司的生態系統不斷增長
的帶動下，港交所將繼續成為來年的主要新股市場，預計明年香港將完成約１３０至１５０宗新
股上市，全年總集資金額將達３５００至４０００億港元。
　　畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，隨著香港市場的生態系統增
強，對生物技術富有經驗的投資者、投資銀行家、律師、研究分析師和財務顧問增加，預計來年
會有更多醫療保健公司公司在港上市。（ｂｎ）

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