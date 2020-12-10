  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/12/2020 19:37

《再戰明天》英央行公布會議記錄，美公布密歇根大學消費信心指數

　　《經濟通通訊社１０日專訊》明日（１１日），英倫銀行公布金融穩定報告及會議記錄，美
國公布１２月密歇根大學消費者信心指數。

＊英倫銀行公布金融穩定報告及會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：１５ｐｍ，英倫銀行負責金融穩定策略和風險的
理事布雷熱和Ｌｅｅ　Ｆｏｕｌｇｅｒ簡要介紹金融穩定報告機構。
　　明日，歐洲央行總裁拉加德參加歐洲理事會會議。
　　明午３：００ｐｍ，英倫銀行公布金融穩定報告與金融政策委員會１１月３０日會議記錄。
　　明日舉行歐元峰會。

＊美國公布１２月密歇根大學消費者信心指數＊

　　在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布１１月財政預算月報，料財赤料由２０８８億美
元收窄至１９９０億美元。
　　明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布第三季產能利用率，料由７０﹒３升上７８％。美國公布
１１月生產者物價指數，年率料由０﹒５％升上０﹒７％。１１：００ｐｍ，美國公布１２月密
歇根大學消費者信心指數，料由７６﹒９降至７６。

＊寰亞傳媒派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：日光控股（０８４５１）、寰亞傳媒（０８０７５）和全
民國際（０８１７０）等。（ｈｏ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/12/2020
《神州經脈》中國對美人員簽證制裁　滬綜指悶升　兩市交投減一成
市場動向10/12/2020
全新中銀香港手機銀行盡顯人情智能．優化客戶體驗
FOCUS10/12/2020
【FOCUS】18紅色州VS4搖擺州　侵侵法律戰「終極一擊」
開市Good Morning10/12/2020
《開市Good Morning》林家亨：友邦調整至80元可買
板塊分析10/12/2020
羽絨服第一品牌　波司登再闖高峰
板塊分析10/12/2020
疫情下首度賺錢　阿里健康守得雲開
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 20公升蒸氣焗爐

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Hong Kong Mask全球首創彩虹耳繩三層醫用口罩

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>