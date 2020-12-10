《再戰明天》英央行公布會議記錄，美公布密歇根大學消費信心指數

《經濟通通訊社１０日專訊》明日（１１日），英倫銀行公布金融穩定報告及會議記錄，美

國公布１２月密歇根大學消費者信心指數。



＊英倫銀行公布金融穩定報告及會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：１５ｐｍ，英倫銀行負責金融穩定策略和風險的

理事布雷熱和Ｌｅｅ Ｆｏｕｌｇｅｒ簡要介紹金融穩定報告機構。

明日，歐洲央行總裁拉加德參加歐洲理事會會議。

明午３：００ｐｍ，英倫銀行公布金融穩定報告與金融政策委員會１１月３０日會議記錄。

明日舉行歐元峰會。



＊美國公布１２月密歇根大學消費者信心指數＊



在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布１１月財政預算月報，料財赤料由２０８８億美

元收窄至１９９０億美元。

明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布第三季產能利用率，料由７０﹒３升上７８％。美國公布

１１月生產者物價指數，年率料由０﹒５％升上０﹒７％。１１：００ｐｍ，美國公布１２月密

歇根大學消費者信心指數，料由７６﹒９降至７６。



＊寰亞傳媒派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：日光控股（０８４５１）、寰亞傳媒（０８０７５）和全

民國際（０８１７０）等。（ｈｏ）

