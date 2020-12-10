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即市新聞

10/12/2020 16:48

《本港樓市》仲量聯行料樓市最壞情況未出現，明年樓價最多跌５％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》仲量聯行香港主席曾煥平於網上會議中表示，低息環境持續支
持本港住宅需求，加上本港住宅供應仍短缺，預期明年中小型住宅樓價按年持平至跌５％，豪宅
樓價則跌５至１０％。
　　他指，若非全球量化寬鬆及息口續低，否則在社會事件及疫情雙重夾擊下，香港樓市難保持
現狀；此外，政府部門在家工作，令今年預售樓花批發有所滯後，導致供應較少，故今年全年中
小型住宅樓價僅跌１％，惟豪宅樓價因缺乏內地買家而跌８﹒２％。

＊住宅市場最壞情況尚未出現，不排除明年樓價調整更深＊

　　惟他坦言，住宅市場最壞情況尚未出現，因為本港經濟及政府疫情控制能力等將主宰樓價走
勢，一旦疫情持續失控，加上「保就業」計劃已結束，當失業潮蔓延至中高端工種及中產階層時
，不排除明年樓價調整幅度將更深，而最壞情況是二手市場被一手樓搶盡購買力，令二手樓價跌
逾１０％。他又認為，政府應再放寬逾１０００萬物業按揭成數上限，這才有助理順「換樓鏈」
，否則只是逼１０００萬以上買家轉投一手市場懷抱，從而需承擔較高樓價風險。

＊本港對內地買家仍具吸引力，內房在港續積極投地＊

　　投資市場方面，今年成交價逾２０００萬元以上的商用物業成交總金額按年大跌２７％至
５４２億元，創金融海嘯以來最低水平。曾煥平說，投資者觀望情緒濃，惟香港對內地買家來說
仍具吸引力，認為《國安法》無阻其興趣，又指發展商對土地買賣仍熱衷，預期國內發展商仍會
積極在港投地。
　　問及撤銷非住宅物業雙倍印花稅對工商市場的影響，他料政策可有助細額物業成交，但大碼
成交難得益，故政策成效未有想像中大。（ｙｗ）

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