《本港樓市》仲量聯行料樓市最壞情況未出現，明年樓價最多跌５％

《經濟通通訊社１０日專訊》仲量聯行香港主席曾煥平於網上會議中表示，低息環境持續支

持本港住宅需求，加上本港住宅供應仍短缺，預期明年中小型住宅樓價按年持平至跌５％，豪宅

樓價則跌５至１０％。

他指，若非全球量化寬鬆及息口續低，否則在社會事件及疫情雙重夾擊下，香港樓市難保持

現狀；此外，政府部門在家工作，令今年預售樓花批發有所滯後，導致供應較少，故今年全年中

小型住宅樓價僅跌１％，惟豪宅樓價因缺乏內地買家而跌８﹒２％。



＊住宅市場最壞情況尚未出現，不排除明年樓價調整更深＊



惟他坦言，住宅市場最壞情況尚未出現，因為本港經濟及政府疫情控制能力等將主宰樓價走

勢，一旦疫情持續失控，加上「保就業」計劃已結束，當失業潮蔓延至中高端工種及中產階層時

，不排除明年樓價調整幅度將更深，而最壞情況是二手市場被一手樓搶盡購買力，令二手樓價跌

逾１０％。他又認為，政府應再放寬逾１０００萬物業按揭成數上限，這才有助理順「換樓鏈」

，否則只是逼１０００萬以上買家轉投一手市場懷抱，從而需承擔較高樓價風險。



＊本港對內地買家仍具吸引力，內房在港續積極投地＊



投資市場方面，今年成交價逾２０００萬元以上的商用物業成交總金額按年大跌２７％至

５４２億元，創金融海嘯以來最低水平。曾煥平說，投資者觀望情緒濃，惟香港對內地買家來說

仍具吸引力，認為《國安法》無阻其興趣，又指發展商對土地買賣仍熱衷，預期國內發展商仍會

積極在港投地。

問及撤銷非住宅物業雙倍印花稅對工商市場的影響，他料政策可有助細額物業成交，但大碼

成交難得益，故政策成效未有想像中大。（ｙｗ）

