【香港政情】彭黛玲羅冠聰會面展示特區旗，港府：強烈不滿及反感

《經濟通通訊社１０日專訊》英國內政大臣彭黛玲與身在倫敦的前香港眾志主席羅冠聰會面

。彭黛玲表示，對北京決定引入港區國安法深表遺憾，有關做法嚴重破壞中英聯合聲明，又指今

次的會面非常有價值，會尋求盡可能對港人提供協助。彭黛玲之後發表聲明，承諾會與港人一起

，並恪守承諾，支持及悍衛港人自由。

羅冠聰就指，可以與主導ＢＮＯ計劃的彭黛玲會面是寶貴的機會，他感謝英國政府在關鍵時

刻提供了ＢＮＯ計劃，令部分港人免受政治打壓，日後會爭取與更多英國內閣官員會面，促使國

際更了解中共的威權擴張。



＊會面合照以英國國旗和特區區旗作背景＊



兩人會面的合照以英國國旗和特區區旗作為背景。香港特區政府回應指，對有英國內閣大臣

與全無官方身分的反政府香港人士會面時，刻意展示特區區旗，表示強烈不滿及反感。

政府發言人稱，這明顯是英國政府近日繼發表惡意中傷特區的「香港半年報告」後另一次挑

釁行為，並指英方對《中英聯合聲明》和持ＢＮＯ護照港人的言論，更是有違國際義務。

發言人又指，中英兩國政府在簽署《中英聯合聲明》時互換備忘錄，英方明確承諾不給予持

有ＢＮＯ護照的香港中國公民在英居留權。英國政府若刻意違背承諾，不顧中央人民政府的堅決

反對和一再交涉，執意利用部分港人仍持有ＢＮＯ護照或有關身分進行政治炒作，以人權和自由

為幌子，向有關人士提供在英居留和入籍路徑，是罔顧歷史事實，有違其國際義務。（ｈｙ）

