《小傳日記》魚缸續浮沉，方向難找尋，科技股價削，ＱＱ阿里弱

《小傳日記》隔晚花旗國股市回吐，科技股潛晒水，雖然話有疫苗好消息，不過似乎國會就

刺激經濟議案問題仍未有明顯共識，股市都浮浮沉沉咁，從而令到亞洲「孖屐」今日都明顯回吐

，香江魚缸呢邊今日都低開低走，一度跌２１５點，低見２６２８７點。內銀佬同科技股佬似乎

都錄得一定跌幅，其中建行（００９３９）跌過近２％，成為魚缸最差藍戰士；好彩仲有創科（

００６６９）同潤地（０１１０９）頂一頂，所以尾市跌幅都輕輕收窄。最終收報２６４１０點

，跌９２點或近半巴仙，主板成交１１００﹒０１億元。國企指數報１０４１５，跌７２點或跌

逾半巴仙。恆生科技指數報８０２５，跌７５點或近１巴仙。

神州股市微微高收，上證綜合指數報３３７３點，升１點或唔夠半巴仙；深證成份指數報１

３７３１點，升１４點或唔夠半巴仙。兩市成交達７０９２﹒２７億人仔，大減逾一成。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）漲近半巴仙，報４１﹒９銀；生發發（００３８８）

跌唔夠半巴仙，報３８４﹒２銀；ＱＱ（００７００）挫逾１巴仙，報５７８銀；中移動（００

９４１）回吐逾半巴仙，報４４﹒９５銀；ＡＩＡ（０１２９９）微升逾半巴仙，報８９﹒５５

銀。



＊油價腳仔軟油佬失預算，金價連連跌金佬沽勢現＊



花旗國上周原油庫存意外激增，就算有疫苗消息都頂唔到油價腳軟，魚缸呢邊「三桶油」都

向下潛水，中石化（００３８６）回吐逾１巴仙，報３﹒３２銀；中海油（００８８３）潛逾２

巴仙，報６﹒５５銀；中石油（００８５７）跌逾１巴仙，報２﹒３２銀；聯合能源（００４６

７）瀉逾半成，報１﹒４２銀；中海油服（０２８８３）跪低近３巴仙，報５﹒６３銀。

由於疫苗推出有新進展，帶動市場正面氣氛，大家都唔使渣咁多黃金，金價下跌金佬又要受

罪，招金礦業（０１８１８）潛近３巴仙，報９﹒４３銀；紫金礦業（０２８９９）回吐逾１巴

仙，報７﹒３１銀；山東黃金（０１７８７）跪低近４巴仙，報１７﹒１銀；中國黃金國際（０

２０９９）同樣跌近４巴仙，報１１﹒７６銀；潼關黃金（００３４０）瀉逾６巴仙，報０﹒３

元。



＊供應鏈出事手機佬就跌，升勢曇花現網易向下跣＊



舜宇（０２３８２）公布今年１１月份手機鏡頭出貨量按月跌１９巴仙，話主要是因為智能

手機供應鏈中關鍵零部件缺貨，搞到佢同行統統跌親！舜宇插低逾３巴仙，報１４８﹒４銀為表

現最差藍戰士；瑞聲科技（０２０１８）唔見逾２巴仙，報４１﹒０５銀；丘鈦科技（０１４７

８）插水近３巴仙，報１０﹒６６銀；比亞迪電子（００２８５）下滑近４巴仙，報３７﹒３銀

；只有富智康集０２０３８）升逾１巴仙，報０﹒７９銀

手遊佬升勢都係曇花一現，今日普遍跟孖屐回吐。網易（０９９９９）下滑逾４巴仙，報１

３７﹒３銀為表現最差國貨佬；心動公司（０２４００）撻低逾５巴仙，報３９﹒３５銀；中手

游（００３０２）跌１巴仙，報２﹒８４銀；祖龍娛樂（０９９９０）走低近４巴仙，報２２﹒

８銀；友誼時光（０６８２０）插水逾５巴仙，報２銀。



＊內房好掙扎潤地向上殺，有券商看好內銀反回吐＊



中金發表報告，表示潤地（０１１０９）股價自１１月中旬高位以來累計回調約一成八，現

時估值吸引。潤地就升，但其他內房佬就個別發展。潤地起飛近半成，報３２﹒２５銀為表現最

佳藍戰士同國貨佬；龍湖集團（００９６０）彈起近３巴仙，報４３﹒４銀；時代中國控股（０

１２３３）炒高２巴仙，報１０﹒４４銀；世茂集團（００８１３）走低近３巴仙，報２４﹒０

５銀；融創中國（０１９１８）跪低近２巴仙，報２７﹒３銀。

國泰君安認為神州銀行業的資產質量仍可控，維持銀行業「跑贏大市」投資評級，但銀行佬

普遍跌親。建設銀行（００９３９）跪低近２巴仙，報５﹒８１銀；工商銀行（０１３９８）漏

氣跌逾１巴仙，報４﹒７４銀；招商銀行（０３９６８）唔見唔夠１巴仙，報４７﹒９５銀；交

通銀行（０３３２８）插低近３巴仙，報４﹒１１銀；中行（０３９８８）碌低１巴仙，報２﹒

６５銀。請請！



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