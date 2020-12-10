《新股上市》傳泡泡瑪特場外暗盤高見９７元，較招股價飆１﹒５倍

《經濟通通訊社１０日專訊》內地媒體報道，部分機構投資者已於昨日（９日）開始在場外

暗盤市場交易泡泡瑪特（０９９９２），成交價高見９７元，較招股價３８﹒５元，升超過

１﹒５倍，惟未有提及成交股數。以成交價９７元計，泡泡瑪特一手（２００股）帳面賺

１１７００元。（ｈｌ）

