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10/12/2020 09:02

《新股上市》傳泡泡瑪特場外暗盤高見９７元，較招股價飆１﹒５倍

　　《經濟通通訊社１０日專訊》內地媒體報道，部分機構投資者已於昨日（９日）開始在場外
暗盤市場交易泡泡瑪特（０９９９２），成交價高見９７元，較招股價３８﹒５元，升超過
１﹒５倍，惟未有提及成交股數。以成交價９７元計，泡泡瑪特一手（２００股）帳面賺
１１７００元。（ｈｌ）

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