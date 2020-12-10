港股走勢偏軟，全日收低９２點報２６４１０，科指跌近１％

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股指數回吐，港股今早受壓。恆指低開１６７點報

２６３３５點後跌幅曾擴大，見２６２８７點全日低，之後Ａ場倒升帶動恆指跌幅收窄，早市收

報２６３７５點，跌１２６點或０﹒５％。午後續橫行走勢，於約２６４００點位置徘徊，最終

港股收報２６４１０點，跌９２點或跌０﹒３５％；國企指數報１０４１５點，跌７２點或跌

０﹒６９％；恆生科技指數報８０２５點，跌７５點或跌０﹒９４％。主板成交１１００﹒０１

億元，減１９﹒５％。

Ａ股齊揚升，上證綜合指數報３３７３點，升１﹒３１點或升０﹒０４％；深證成份指數報

１３７３１點，升１４﹒８１點或升０﹒１１％。兩市成交達７０９２﹒２７億元人民幣，減

１０﹒４％。

重磅股個別發展，建行（００９３９）領跌１﹒５３％，報５﹒８１元；騰訊

（００７００）跌１﹒２％，報５７８元；中移動（００９４１）軟０﹒５５％，報４４﹒９５

元；港交所（００３８８）微跌０﹒１％，報３８４﹒２元。惟友邦（０１２９９）微升

０﹒６２％，報８９﹒５５元；匯控（００００５）微揚０﹒３６％，報４１﹒９元。



＊ＡＴＭＸＪ普軟，阿里巴巴領跌逾２％＊



新經濟股今日表現弱勢，ＡＴＭＸＪ普軟。其中阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒０７％，報

２５５﹒４元；騰訊（００７００）軟１﹒２％，報５７８元；京東（０９６１８）跌

０﹒６８％，報３１９元；美團（０３６９０）微揚０﹒２１％，報２８７元；小米

（０１８１０）微升０﹒３６％，報２７﹒６元。而京東健康（０６６１８）將於本月２１日收

市後，被納入恆生綜合大型股指數、國企指數及恆生科技指數，今早現回吐，惟午後成功收復跌

勢，收升０﹒２７％，報１１２﹒５元。

車股普挫，其中跌勢最強為東風（００４８９）挫３﹒４％，報７﹒６６元；而華晨中國

（０１１１４）跌３﹒０４％，報６﹒０７元；吉利汽車（００１７５）瀉２﹒５３％，報

２１﹒２元；比亞迪股０１２１１）軟２﹒１８％，報１７５﹒１元；計劃成立新智能電動汽車

品牌的長汽（０２３３３）則走低１﹒４４％，報１５﹒０８元。惟恆汽（００７０８）可微升

０﹒５３％，報２８﹒４５元。



＊手機股受壓，舜宇光學領跌藍籌挫逾３％＊



手機設備股受壓，舜宇光學（０２３８２）遇上關鍵零部件缺貨，１１月手機鏡頭出貨量按

月跌一成九，走低３﹒３９％，報１４８﹒４元；而另一隻孖寶瑞聲（０２０１８）表現亦偏軟

，軟２﹒３８％，報４１﹒０５元。而比亞迪電子（００２８５）跌３﹒８７％，報３７﹒３元

；丘鈦科技（０１４７８）挫２﹒９１％，報１０﹒６６元；惟富智康（０２０３８）可升

１﹒２８％，報０﹒７９。

手遊股經過數日升勢後現回吐，今日領跌行業的是心動公司（０２４００），跌５﹒４１％

，報３９﹒３５元；而友誼時光（０６８２０）挫５﹒２１％，報２元；網易（０９９９９）走

低４﹒３２％，報１３７﹒３元；祖龍娛樂（０９９９０）走低３﹒８％，報２２﹒８元；網龍

（００７７７）跌３﹒１９％，報１５﹒７６元；金蝶國際（００２６８）軟１﹒９３％，報

２５﹒４５元；ＩＧＧ（００７９９）跌２﹒７１％，報７﹒５５元。惟易鑫集團

（０２８５８）飆升１２﹒１７％，報２﹒９５元。



＊避險金價挫逾２％帶動金股下行，中金國際挫近４％＊



疫苗推出有新進展，帶動市場正面氣氛，避險金價周三挫逾２％。金礦股今日亦捱沽，中金

國際（０２０９９）領跌３﹒６１％，報１１﹒７６元；山東黃金（０１７８７）走低

３﹒９３％，報１７﹒１元；招金礦業（０１８１８）軟２﹒５８％，報９﹒４３元；紫金礦業

（０２８９９）軟１﹒４８％，報７﹒３１元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌１％，報

１３３６﹒５元。

美國上周原油庫存意外激增，雖油價走勢持穩，惟油股今日表現受壓。聯合能源

（００４６７）挫５﹒３３％，報１﹒４２元；中石化冠德（００９３４）跌１﹒８１％，報

２﹒７１元；中海油服（０２８８３）軟２﹒９３％，報５﹒６３元。而三桶油方面，中海油

（００８８３）跌２﹒３８％，報６﹒５５元；中石化（００３８６）軟１﹒１９％，報

３﹒３２元；中石油（００８５７）軟１﹒２８％，報２﹒３２元。（ｊｃ）

