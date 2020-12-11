《缸邊麗評－熊麗萍》特朗普的剩餘手影

《缸邊麗評》中美緊張關係持續，特朗普運用其只剩餘的一個多月總統權力，繼續對中國企
業及個人進行打壓。大家應有心理準備在未來數周仍會有個別公司受不利消息影響，對整體大市
的影響反而不大。
＊只影響個股不影響大市＊
繼本周初富時羅素公布在其指數中，剔除８間中國公司的股份後；標普道瓊斯指數亦宣布將
２１間中資企業從其股票及債券指數中剔除，其中在本港或內地上市的股份共１０隻，包括中芯
國際（００９８１）、中交建（０１８００）、中國南車（０１７６６）及中國鐵建
（０１１８６），在中國建築（０３３１１）、中國化學（滬：６０１１１７）、中國衛星
（滬：６００１１８）、中科曙光（滬：６０３０１９）、海威康視（深：００２４１５）及中
核建（滬：６０１６１１）。這份名單中，８隻與富時羅素列出的名單相同，富時羅素並不包括
中芯國際及中國建築，被剔出股份的生效日期為本月２１日開市前。消息公布後對相關股份的股
價亦有負面影響，但涉及香港上市的相關股份當中，除了中芯國際之外，其餘基建板塊股份在過
去兩、三年均表現疫弱，今次消息對股價影響亦不大，但在業務及政治因素未有新突破之前，股
價仍會繼續尋底。
＊中芯硬淨必有因＊
中芯國際股價未受指數剔除消息影響，股價表現硬淨，筆者認為集團繼續引入資金加大研發
及生產１２吋集成電路晶圓及集成電路封裝系列等；加上國家集成電路基金的投入，進一步顯示
中芯作為中國晶片生產的重要性及地位，為投資者增添信心。若中芯股價繼續上升，富時、標普
道？指數等的被動基金料跑輸其他組合相近的主動基金。
不過，除了上述兩個指數系列之外，ＭＳＣＩ成份股料亦有所調整，這個指數系列的涉及股
份數目更多，影響亦較大，相關股份仍有陰影，中芯國際實在是「另類」，國家隊支持業務發展
，其他非美國相關指數的資金及投資者的投入，對股價的影響更不容忽視。筆者今年重點推介之
後，早前已建議套利；２０２１年料再納入揀選名單之內，惟現價不吸引，再跟進。
＊繞過美政治滋擾的部署＊
另一方面，為避免受美國不斷的政治動作影響、內需、新能源、健康護理、航運物流都是明
年的投資板塊對象。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
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