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即市新聞

10/12/2020 14:26

《股金豐采－涂國彬》零息時代的資金流向

　　《股金豐采》這是最好的年代。這是最壞的年代。在實質利率為零的年代，投資者不再尋息
，反而持有不能生息，無息可收，純粹憧憬資本升值的資產，實在不足為奇。畢竟，非常時期有
非常手段。
　
＊由債轉股，復擁黃金，再戰數字貨幣＊
　
　　難怪資金由債流向股。
　　同理，難怪同樣在股市內，資金由原本的防守性收息股，轉投充滿想像空間的新經濟科網巨
企，不尋息，甚至不在乎馬上有現金流折現，只要憧憬估值提升。
　　又難怪資金再由股市流入黃金，由不久前疫情前在１２００水平勉強守穩，到近期疫情時在
２０００才有真正阻力。
　　當然，也難怪資金一轉再轉，目前甚至有些再轉投更另類的電子貨幣，明顯是衝著對全球各
地央行貨幣政策的不信任而來。
　
＊大趨勢依然，過程有反覆＊
　
　　目前上述所有大趨勢，方向依然，儘管過程中有反覆，但不礙事，只要控制好注碼，在組合
中分散到更多不同類別，未嘗不是應付非常時期的非常手段。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，
本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金
（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財
務權益。）

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