《鍾之日記》中美互制裁，市場受困擾

《鍾之日記》１２月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美相互制裁，仍然困擾市場情緒。隔晚美股指數回吐，港股今早受壓。恆指低開１６７點

報２６３３５點後跌幅曾擴大，見２６２８７點全日低，午後續橫行走勢，最終港股收跌９２點

或跌０﹒３５％，報２６４１０點。主板成交１１００﹒０１億元，減１９﹒５％。

祖國股市今早窄幅低開，但在鋼鐵、半導體等板塊拉升下，滬綜指半日由跌轉升，午後好淡

爭持，收市悶升０﹒０４％，報３３７３﹒２８點。悶市拖累交投，兩市全日成交７０９２億元

人民幣，按日大減１０﹒４％。



＊五港股遭剔出標普道瓊指數，中國建築國際跌最多＊



美國政府上月下令禁止與中國軍方有關聯的公司交易，繼富時羅素後，標普道瓊指數公布會

將２１間中資企業，從其股票和債券指數中剔除。其中，１０隻Ａ股或Ｈ股將會被剔除出指數中

，本月２１日開市前生效；在其固定收益指數中，剔除另外１１間中資企業股票，明年１月１日

開市前生效。這意味著追蹤標普道瓊指數的外資基金將被動減持該等股票，將帶來大量沽壓。

根據標普道瓊指數列出的清單，在中港兩地上市的股票包括中芯國際（００９８１）、中國

中車（０１７６６）、中交建（０１８００）、中國鐵建（０１１８６），只在港股上市的股票

為中國建築國際（０３３１１）。五股之中表現最差的是中國建築國際，全日股價挫３﹒５％，

中車跌１﹒７％，中交建跌１﹒６％，中鐵建軟０﹒８％，中芯國際則無升跌。

於Ａ股上市的股份包括中國化學（滬：６０１１１７）、中國核建（滬：６０１６１１）、

中國衛星（滬：６００１１８）、中科曙光（滬：６０３０１９）及海康威視

（深：００２４１５）。

另外，針對美國國務院宣布對１４位中國全國人大常委會副委員長進行制裁，中國外交部宣

布，中方決定對在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政官員、國會人員、非政府組織

人員及直系親屬實施對等制裁，但未提供制裁名單。同時，中國決定取消美方持外交護照人員臨

時訪問香港澳門免簽待遇。華春瑩強調，中方再次敦促美方立即停止插手香港事務，停止干涉中

國內政，不要在錯誤和危險的道路上愈走愈遠。

值得留意的是，美國下屆總統拜登考慮任命眾議院籌款委員會首席貿易顧問、美籍亞裔女性

凱薩琳．戴出任美國貿易代表。台灣媒體指出，戴的中文名字為戴琦，雙親來自台灣。戴曾評論

現任貿易代表萊特希澤對華徵收關稅只是注重防守，美國對華經貿關係需要更好的進攻模式。



＊中國疫苗陸續國外上市，康希諾飆一成國藥偏軟＊



新冠肺炎疫苗進展顯著，目前在個別國家大規模注射可期，而中國的疫苗近日都傳出好消息

。阿聯酋衛生部門昨日（９日）發聲明，宣布正式註冊國藥集團中國生物新冠滅活疫苗。聲明稱

，該疫苗的第三期臨床試驗共有１２５個不同國籍、約３﹒１萬人參與，結果顯示，疫苗對抗病

毒感染的有效性為８６％，中和抗體轉陽率為９９％，能１００％預防中度和重度的新冠肺炎病

例。

目前已公布第三期臨床結果新冠疫苗共４款，除了國藥中生外，輝瑞、ＢｉｏＮＴｅｃｈ的

疫苗有效率達到９５％；Ｍｏｄｅｒｎａ的疫苗有效率為９４﹒１％；而英國牛津大學與阿斯利

康合作研發的疫苗有效率大約只有７０％。雖然阿斯利康的研究人員指，如果調整至先注射一半

劑量，再注射全劑，有效率可提升至九成，但有專家認為測試群組太小，又不包括屬高危群組的

５５歲以上人士，故要做更多測試才能作準。

國藥中生疫苗８６％的有效率其實不算低，Ａ股的國藥股份（滬：６００５１１）昨日漲停

後，今日再進帳逾７％；不過，國藥控股（０１０９９）就始終都「炒不起」，今早輕微高開後

更轉跌，全日微跌０﹒６％。

另方面，墨西哥外交大臣在Ｔｗｉｔｔｅｒ表示，當地衛生部門已簽署協議，採購３５００

萬劑康希諾生物 （０６１８５）生產的新冠疫苗，並透露將在本周內達成交易。

雖然康希諾未公布其臨床數據，但上述消息傳出後，康希諾即直線拉升，收飆１１﹒５％，

報１８６﹒８元。



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