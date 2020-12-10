《投資心得－潘鐵珊》置富（７７８）優化物業組合，提升資產價值

《投資心得》置富產業信託（００７７８）公布截至今年六月三十日止的中期業績，在疫情

底下表現尚算不俗，收入總額比去年同比微降２﹒３％至９﹒５億元，而可供分派予基金單位持

有人之收益為４﹒４億元，同比跌１２﹒８％。而旗下物業亦維持較高的出租率，至今年六月底

的整體出租率站穩於９５％。集團的續租率仍然維持在７７％的強韌水平。相信隨著疫情轉趨穩

定，零售方面的租金表現亦有條件回復。



＊獲納入ＭＳＣＩ香港小型股指數＊



集團的物業租戶來自不同行業，包括超級市場、餐飲食肆、銀行、房地產代理及教育機構等

，除與民生息息相關，能確保收入粘性外，亦能有助分散單一行業經營環境帶來的風險。此外，

置富已自今年５月２９日起獲納入ＭＳＣＩ香港小型股指數，令企業的形象得以提升之餘，亦令

其股份更受注目。

集團透過資產增值不斷優化其物業組合，以達到提升資產價值的效果。例如旗下的＋ＷＯＯ

嘉湖繼去年成功完成資產增值措施，並獲得理想回報後，集團正在規劃二期的翻新工程，以期進

一步鞏固其在天水圍一站式休閒購物中心的領先地位。相鄰於＋ＷＯＯ嘉湖的天榮站附近一個住

宅發展項目將於明年落成，提供超過１５００個單位。預計人口增加將繼續有利於＋ＷＯＯ嘉湖

的業務，屆時零售?餐飲選擇及設施配套將更完善，有利集團持續發展。



＊建議現價買入，上望８﹒５元＊



雖然預期下半年新訂租約的租金水平會普遍向下的趨勢，但相信如集團能繼續採取靈活的租

賃策略，以維持高出租率，最終亦有利穩定集團的財務，令其可以在中長線有健康的發展。可考

慮於現價買入，上望８﹒５元，跌穿６﹒６元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

