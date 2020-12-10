《思前想後－郭思治》港股回調正常，再覓本月低位

《思前想後》踏進１２月後，大市初步表現尚算平穩。恆指先由１日之低位２６３７５點升
至７日之高位２６８７０點，且其時恆指亦稍重越２０天線（約２６４９９點）及１０天線（約
２６６２０點）之上，論形勢，技術上該有利於伺機上試１１月２５日之高位２７０４０點。惟
由於買盤不繼，加上零碎沽壓持續湧現，故整個大市漸轉反覆。至本周一（７日）午後更一度急
回至２６２５６點方漸見喘定。即是說，其時恆指不但已漸跌離早上之高位２６８７０點，而且
更一舉跌穿１０天線及２０天線，論形態，當屬反覆不明之格局。雖於收市時略見反彈，惟恆指
始終未能收復１０天線，故單從走勢上看，短期後市確有進一步反覆之可能。但即使如此，筆者
認為只屬中期反彈後之正常消化而已。因整個中期反彈之起步點是９月２５日之低位２３１２４
點，至１１月２５日高位２７０４０點止計，經過八周之上升，累積升幅已達３９１６點。論幅
度該不算少，故出現回調乃正常現象。
＊港股本月波幅暫６１４點未足所需＊
直到執筆一刻止計，本月大市暫是由７日早市之高位２６８７０點跌至同日午後之低位
２６２５６點，即本月暫時之高低位均是在同一日出現。但需指出，一個月之高低位是不會同時
出現於同一個交易日內，況且６１４點之波幅亦不可能滿足月內所需，故在本月餘下之交易日，
技術上定必有更大波幅點出現，問題只是恆指會穿頭或是破腳。當然，以恆指於８日報收在
２６３０４點計，破腳之機會當較大。另外，目前只是１２月份之上旬，故在本月餘下之交易日
，存在的變數仍大。
＊新經股走勢反覆不明，惟沽壓不大＊
股份走勢方面，新經濟股仍續處中期急升後之高台整固中，因相對起步點計，一眾新經濟股
目前該屬急升後之高台整固。如騰訊（００７００）繼續反覆於５８０元左近，京東
（０９６１８）則整固於３２０元左近。美團點評（０３６９０）成恆指新貴後，現正拉鋸於
２９０元左近。另外，阿里巴巴（０９９８８）則較反覆，而且表現亦較差，現正拉鋸於２６０
元左近。一眾新經濟股雖仍處反覆不明之中，但由於沽壓不大，故股價暫似已開始進入整固待變
之中，至少並沒有出現較明顯之拋售。
至於舊經濟股則大多處拉鋸待變之中，但相對早前之低位計，技術上確已漸呈升離之感，故
最差的一刻該已過。只要實體經濟回暖，一眾舊經濟股該可在緩步中做好，其中較關鍵的仍為匯
控（００００５）。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）
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