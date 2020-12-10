《輪證高清－孫明哲》了解窩輪特性及引伸波幅風險（二）

《輪證高清》本欄上一期文章有提到希望利用一系列文章讓投資者更了解窩輪的風險，從而

挑選更合適的產品，達致更有效利用窩輪的特性追蹤正股。文章解釋了利用對沖值去衡量輪價有

多接近正股的特性，對沖值高的會較具正股性，反之會較具期權性，但亦不能只以為對沖值越高

越好，因為對沖值高同時價格高令產品的槓桿降低，因此在選擇產品時要從中作出平衡。今期及

下期文章會討論另一個對窩輪投資者非常重要的因素，引伸波幅及其敏感度。



＊為何稱為引伸波幅＊



在計算窩輪價格的時候，正股波幅的假設是影響窩輪價格一大關鍵，而且在某些時候甚至比

正股價格的影響更大，因此投資者更需要了解波幅的特性。發行商在計算輪價時會輸入不同的數

據及假設，包括正股價、波幅假設、正股股息假設、利率假設等等，投資者一般不會明確知道這

些假設的確實數字，發行商或財經網站會利用期權計價模式，以輪價反過來推算波幅的假設，因

此這個推算出來的數字稱為引伸波幅，是從現有已知數據引伸出來的波幅假設。

當一隻正股的波動性高，窩輪到期前走勢的不確定性會較高，同時發行商為產品的對沖成本

亦會較高，相關窩輪（不論是認購證還是認沽證）價格都會較高。



＊發行商如何釐定波幅＊



發行商一般會參考正股過去一段時間的歷史波幅以及其對沖工具如上市期權或場外期權的引

伸波幅為窩輪作波幅的假設。一隻過往波動性大的正股，一般會有較高的波幅假設，相反亦然。

同一隻正股在不同時間的波幅假設亦會不一樣，例如該股之前波動性大，近日轉趨窄幅上落，發

行商亦會因此而調低波幅假設，這亦會隨即反映在相關窩輪的價格上。又例如一隻正股連跌數日

，相關波幅假設一般會一直上升，當股價反彈時，即是波動性沒有增大反而變少（因為股價靠近

了過去數日的平均股價），波幅假設一般會下跌，投資者就會發現窩輪價格會因此作調整。

總括來說，窩輪價格除了受正股價格影響外，波幅亦是一個重要的因素。波幅上升對輪價影

響是正面的，相反亦然，而這些波幅假設都會跟隨股價或市況即時變動的。一般窩輪投資者都是

希望參與正股變化而非波幅變動，所以都希望部對正股變化較敏感同時對波幅變動影響較輕的產

品，如何避開對波幅變動較敏感的產品呢？我們下一期會討論一個數據去衡量波幅變動對輪價影

響的幅度。《高盛董事總經理 孫明哲》



《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買

結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

