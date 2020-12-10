  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/12/2020 09:00

《法證攻防－林恩》１１月新能源汽車銷量急增

　　《法證攻防》中國乘聯會本周二（８日）公布２０２０年１１月份全國乘用車市場分析數據
，１１月份乘用車銷量同比增長８％。１１月新能源車零售１６﹒９萬輛，同比增速
１３６﹒５％，乘用車零售市場滲透率８﹒０％；批發銷量１８﹒０萬輛，同比增長
１２８﹒６％，環比１０月增長２４﹒８％。１１月新能源乘用車市場頭部企業表現優秀，前三
強共佔新能源車總量４６﹒５％，上汽通用五菱約３﹒６萬輛、比亞迪約２﹒６萬輛、特斯拉中
國約２﹒１６萬輛。
　　比亞迪（０１２１１）銷售快報中顯示，２０２０年１１月汽車銷量共５﹒３９萬輛，比去
年同期上升約３成。其中新能源汽車銷量是上年同期的２﹒３８倍數，銷量佔比從２０１９年
１１月２７％，上升到今年的４９﹒５％。２０２０年３月，比亞迪發布並量產新一代電池產品
「刀片電池」，具有更高的安全系數和更強的續航能力。年中，比亞迪推出智慧新能源旗艦車型
「漢」，搭載了「刀片電池」及高性能碳化矽電機控制模塊。
　　吉利汽車（０１７５）２０２０年１１月總銷量為約１５萬輛，同比增長約５％，中國市場
銷量約１３﹒９萬輛。但當中新能源和電氣化汽車只有６８２９輛，佔總銷量只有４﹒５％。對
比之下，吉利在新能源汽車業務的發展相對緩慢，重心依然在傳統汽車領域。市場憧憬吉利加快
推出新能源新車型以保持在此領域的競爭力。新勢力車企增長強勢，蔚來１１月交付５２９１輛
，理想汽車交付４６４６輛，小鵬銷量突破了４０００輛。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事09/12/2020
《神州經脈》CPI十一年來首縮　上月信貸投放佳　滬指失三千四
FOCUS09/12/2020
【FOCUS】CPI「偽通縮」　央媽正常化難止步
開市Good Morning09/12/2020
《開市Good Morning》黃麗幗：阿里健康24元可買
財經熱話08/12/2020
大新銀行料明年本港經濟增3.6%　難再推大規模紓困措施
財經熱話08/12/2020
交銀國際：明年價值股跑贏新經濟股　恒指目標最高看32000點
中國故事08/12/2020
《神州經脈》美國制裁14名人大官員　滬綜指收跌續爭持三千四
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 20公升蒸氣焗爐

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Hong Kong Mask全球首創彩虹耳繩三層醫用口罩

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>