《法證攻防－林恩》１１月新能源汽車銷量急增

《法證攻防》中國乘聯會本周二（８日）公布２０２０年１１月份全國乘用車市場分析數據

，１１月份乘用車銷量同比增長８％。１１月新能源車零售１６﹒９萬輛，同比增速

１３６﹒５％，乘用車零售市場滲透率８﹒０％；批發銷量１８﹒０萬輛，同比增長

１２８﹒６％，環比１０月增長２４﹒８％。１１月新能源乘用車市場頭部企業表現優秀，前三

強共佔新能源車總量４６﹒５％，上汽通用五菱約３﹒６萬輛、比亞迪約２﹒６萬輛、特斯拉中

國約２﹒１６萬輛。

比亞迪（０１２１１）銷售快報中顯示，２０２０年１１月汽車銷量共５﹒３９萬輛，比去

年同期上升約３成。其中新能源汽車銷量是上年同期的２﹒３８倍數，銷量佔比從２０１９年

１１月２７％，上升到今年的４９﹒５％。２０２０年３月，比亞迪發布並量產新一代電池產品

「刀片電池」，具有更高的安全系數和更強的續航能力。年中，比亞迪推出智慧新能源旗艦車型

「漢」，搭載了「刀片電池」及高性能碳化矽電機控制模塊。

吉利汽車（０１７５）２０２０年１１月總銷量為約１５萬輛，同比增長約５％，中國市場

銷量約１３﹒９萬輛。但當中新能源和電氣化汽車只有６８２９輛，佔總銷量只有４﹒５％。對

比之下，吉利在新能源汽車業務的發展相對緩慢，重心依然在傳統汽車領域。市場憧憬吉利加快

推出新能源新車型以保持在此領域的競爭力。新勢力車企增長強勢，蔚來１１月交付５２９１輛

，理想汽車交付４６４６輛，小鵬銷量突破了４０００輛。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

