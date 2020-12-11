《陸言堂－陳永陸》港股短期難改２６０００至２７０００點上落

《陸言堂》２６０００至２７０００點上落，似乎已成為港股短期的格局，相信在年底前，

應該會繼續如此走勢。



當然，市場的成交仍然十分理想，達１３００億，可是不少資金流向新股，好像今日掛牌的

泡泡瑪特（０９９９２），成交便達７０億，連同本周掛牌的京東健康（０６６１８），以及今

日因為有基金考慮減持８億股，而刺激成交大增的康希諾（０６１８５），三股相加的成交已經

超過１００億，所以近日無論藍籌及國企股的成交，其實都有慢慢減少的情況，大家只是炒賣波

幅，沒有太多方向。



或者內地股市都有這樣的情況，尤其是Ａ股在年底前，總有資金的壓力，所以才令Ａ股原本

有不錯的走勢，在今日一下子又被沽盤拖垮，而且最有趣的是昨日升勢強勁的鋼鐵股，今日不少

打回原型，亦令今日一度表現理想的同類Ｈ股，亦出現很大的回吐壓力，拖累一眾金屬類別股份

，不少都要倒跌收市，其中包括創出５２周新高的江西銅（００３５８）。



不過，如果大家有留意一眾鋼鐵、煤炭期貨走勢，其實表現十分不錯，所以相關股份出現波

動，很大的原因應該股市在年底前，不少基金在計數，因而令到有概念股份，亦難以有很好的升

勢，情況就如康希諾本應受惠內地資金再度追捧一眾醫療股，可是由於有基金減持，所以今日大

幅下跌，不單破壞了理想的走勢，亦影響了中港市場醫療股的氣氛。



故此，恆指２６０００至２７０００點的橫行區不會改變，可是要持一個特別理想的板塊應

該較為困難，好像今日吉利（００１７５）表現十分理想，但汽車股絕非全面性上升。又或者昨

日本應有資金流向太陽能板塊，但今日高開後又有不少沽壓出現，故此如果想在年底前找到一些

可以短線炒賣的板塊，似乎太不切實際，真正要考慮的應該是明年有哪些股份可以跑出。

《獨立股評人 陳永陸》

