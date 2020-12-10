《豪匯有期－陳健豪》英鎊再升空間有限

《豪匯有期》美匯指數終於在今年低位９０﹒４７６水平初步反彈，一度反彈至９１﹒２，
不過自３月高位計全年下跌超過１２％。本周匯市主要戰場將由美國從回歐洲，其中特別關注歐
洲央行議息會、歐盟籌備成立的復甦基金進展以及英國脫歐消息，雖然美元在聯儲局無限量寬、
多輪經濟刺激方案令財赤急升，加上面對歐盟復甦基金及人民幣數碼化等挑戰，長線弱勢難改，
不過短線則勢必成為美匯指數嘗試反彈、一眾外幣在高位向下調整的藉口。
歐盟峰會將於本周四（１０日）及周五（１１日）舉行，除了英國脫歐問題外，近日歐盟跟
匈牙利及波蘭的關係緊張，由於兩國的領袖都被指有獨裁的傾向，正被歐盟調查是否會損害司法
及媒體的獨立性，而兩國同時反對復甦基金與民主、法治掛勾，阻撓歐盟在預算案中提及的條款
，若預算案無法通過，可能令明年歐盟委員會欠缺正式的撥款，需要動用緊急預算，由於緊急基
金的規模遠遠低於今年中所定下的金額，或令歐盟陷入局部停運的情況。不過市場已傳出一旦兩
國不改變立場妥協，歐盟或將兩國排除在復甦基金以外，不將資金發放予兩國。不過由於兩國都
是這基金的受惠國，會否為政治而犧牲經濟利益值得商榷。短期歐元兌美元雖然受制於匈牙利及
波蘭對其司法規則的反對，預期兩國最終會作出讓步機會高，短期歐元兌美元或借勢作出調整，
１﹒２０００仍然是市場關注的支持位，阻力則在１﹒２２００－１﹒２２５０之間。
至於英國脫歐，距離今年年底只有大約三個星期左右的時間，英國及歐盟在雙方都承受不到
無結果對經濟的衝擊，可能會有結果，否則被視為第二次的硬脫勾，但由於英國與歐盟在漁業、
公平競爭等關鍵問題上分歧太大，預計協議並不是全面的協議，很多爭議性的話題仍存在很大不
明朗因素，或將部分爭議內容再由雙方成立的委員會商討。而英國在疫情重創經濟下，暫時亦難
以承受過高的匯率。英鎊一度跌至１﹒３２９０後急升超過１００點，反映１﹒３２９０成為好
友的防線，執筆時亦升破１﹒３４１０甚至挑戰１﹒３４７０及１﹒３５３０的今年高位，建議
在１﹒３５水平附近可考慮先獲利。由於今年低位１﹒１４水平，升至１﹒３５、即全年已有
２０００點波幅，加上１０月底約翰遜重啟談判，市場早已在１﹒２９水平開始炒作達成協議的
預期，在餘下十多個交易日英鎊再升的空間實在有限，若短線重新跌穿１﹒３４１０將被視乎淡
友重新主導市況的訊號，將下試１﹒３２９０、甚至１﹒３２２０機會不容抹煞。
《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》
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